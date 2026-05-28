Karen Heinrichs erlebte eine beängstigende Botox-Erfahrung

Eine Botox-Behandlung, die als kleiner Schönheitseingriff gedacht war, hat Karen Heinrichs (52) so sehr erschreckt, dass die Moderatorin seitdem lieber die Finger davon lässt. Im Podcast "Redebedarf", den sie gemeinsam mit ihrem Sat.1-"Frühstücksfernsehen"-Kollegen Matthias Killing (46) betreibt, berichtet Karen nun offen von ihrer Erfahrung beim Beauty-Doc. Als Matthias seine Moderatorenkollegin fragte, ob sie schon mal über Botox nachgedacht habe, ließ Karen tief blicken – und schilderte, wie ihre Hautärztin sie einst zu einem Eingriff an der Stirn überredet hatte.

Zunächst habe die Behandlung gar keine sichtbare Wirkung gezeigt, erinnert sich Karen im Podcast: "Hä? Ich habe ja immer noch hier überall meine ganzen Streifen." Doch nach etwa zwei bis drei Wochen schlug das Botox plötzlich an – und das gleich zu stark. "Plötzlich konnte ich nichts mehr bewegen hier oben. Und ich habe Panik gekriegt, Matze", schildert die Moderatorin die beunruhigende Erfahrung. Die Situation ließ sie nicht schlafen: "Ich konnte nicht mehr schlafen. Das hat sich so ganz komisch angefühlt." Dazu quälten sie Sorgen, ob der Effekt ihre Schlupflider noch weiter nach unten drücken könnte. "Das hat mir richtig Angst gemacht", betonte Karen. Am Ende konnte sie aber aufatmen: "Es ist Gott sei Dank relativ schnell wieder weggegangen."

Karen Heinrichs ist bekannt dafür, auch sehr persönliche Themen offen anzusprechen. Erst kürzlich teilte die 52-Jährige auf Instagram sehr private Gedanken über eine schwere Phase ihres Lebens und sprach über Schamgefühle, die sie nach der Trennung vom Vater ihres Kindes begleitet hatten. Damit wollte Karen vor allem anderen Frauen Mut machen – eine Haltung, die sie auch in ihrem Podcast mit Matthias immer wieder an den Tag legt.

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Getty Images Moderatorin Karen Heinrichs

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Imago Moderatorin Karen Heinrichs beim 15. Hope Jubiläumskonzert auf dem Areal der Filmnächte am Königsufer in Dresden, 07.08.2021