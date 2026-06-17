Europa-Tour: Katy Perry plant Yacht-Ausflug mit ihrem Justin

Katy Perry (41) gönnt sich in diesem Sommer nicht nur eine große Europa-Tour, sondern plant offenbar auch einen richtig luxuriösen Liebesurlaub mit Justin Trudeau (54) auf hoher See. Wie Page Six berichtet, denkt die Sängerin darüber nach, ihre eigene Yacht über den Atlantik bringen zu lassen, um zwischen ihren Konzerten im Mittelmeer zu kreuzen. Gemeinsam mit Justin will sie laut einem Insider zu einigen der schönsten Ziele in Europa schippern – und möglicherweise sollen auch ihre Kinder mit an Bord kommen. Der Startschuss für die romantisch-prunkvolle Kombi aus Tournee und Yacht-Trip fällt schon am 18. Juni im spanischen Santiago de Compostela.

Katy besitzt mit der 24 Meter langen Caravelle eine echte Vintage-Perle, die 1965 gebaut wurde und Platz für acht Gäste sowie drei Crewmitglieder bietet. Laut der Quelle überlegt die Musikerin zwar, für den Europa-Trip alternativ eine andere Yacht zu chartern, doch am liebsten wäre ihr offenbar das eigene Boot: "Ihre eigene Yacht würde ihr einfach mehr Privatsphäre geben, weil es ihre eigene Crew wäre", so der Insider gegenüber Page Six. Für Katy, die gerade erst im SoFi Stadium in Los Angeles beim WM-Spiel der US-Herren gegen Paraguay aufgetreten ist, wäre die schwimmende Luxusbleibe der perfekte Rückzugsort zwischen den Shows. Erst kürzlich wurde das Paar außerdem in New York gesichtet, wo es beim Tribeca Festival die Premiere ihrer Konzert-Doku "Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live From Paris" feierte und laut Beobachtern eng umschlungen tanzte.

Katy und Justin machten erst im Dezember 2025 ihre Beziehung offiziell – mit gemeinsamen Fotos aus Tokio auf Instagram. Erste Gerüchte über eine Romanze kursierten bereits im Juli 2025, als die beiden zusammen in Montreal gesichtet wurden. Seitdem scheint die Beziehung der Sängerin sichtlich gutzutun: Beim Tribeca Festival schwärmte sie von ihrer Liebe. "Ich bin sehr verliebt", so Katy, die mit Ex Orlando Bloom (49) Tochter Daisy Dove großzieht. "Bevor ich diese Show in Paris gespielt habe, habe ich die Liebe meines Lebens getroffen, und ich habe mich dadurch sehr geerdet gefühlt." Gegenüber ihrem Freund, dem früheren kanadischen Premierminister, machte sie eine besondere Aussage: "Manchmal brauche ich einen Anker, und diesen Anker endlich zu haben, lässt mich wirklich vollständig fühlen."

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Instagram / katyperry Katy Perry zeigt auf Instagram einen innigen Schnappschuss mit Justin Trudeau

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Getty Images Katy Perry in Nashville, August 2025

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, April 2026