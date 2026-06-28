Keine Rückkehr: Gary Oldman über neue "Harry Potter"-Serie

Weihnachten 2026 startet auf HBO Max die lang ersehnte neue Harry Potter-Serie – und die Vorfreude unter den Fans ist riesig. Mit Dominic McLaughlin als Harry Potter, Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton (12) als Hermine Granger übernehmen drei frische Gesichter die Hauptrollen. Doch auch erfahrene Namen wie John Lithgow (80) als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall und Nick Frost (54) als Rubeus Hagrid sind mit dabei. Was viele Fans allerdings enttäuschen dürfte: Gary Oldman (68), der in den Kinofilmen den Sirius Black spielte, hat in einem von HBO Max veröffentlichten Interview klargemacht, dass er sich kein Comeback im Hogwarts-Universum vorstellen kann – und das gleich aus mehreren Gründen.

Gegenüber HBO Max lobte der Schauspieler die neue Produktion zunächst ausdrücklich: "Ich habe den Trailer gesehen und halte das für eine großartige Idee. Diesmal wird das gesamte Buch adaptiert. Das freut mich sehr, denn es gab viele fantastische Handlungsstränge, Details der Welt und Charakterzüge der Figuren, die wir damals streichen mussten, damit die Geschichte in einen zweistündigen Film passt." Gleichzeitig erklärte er jedoch, warum er und andere Darsteller der Originalfilme in der Serie wohl nicht auftauchen werden: "Soweit ich weiß, möchten sie nicht, dass Schauspieler aus den Filmen auftauchen und die Wahrnehmung der neuen Geschichte beeinflussen." Und er fügte hinzu: "Außerdem bin ich inzwischen ohnehin zu alt dafür."

Gary Oldman wurde für seine schauspielerische Leistung bereits mit dem Oscar ausgezeichnet – für seine Darstellung von Winston Churchill (†90) in "Die dunkelste Stunde" aus dem Jahr 2017. Der britische Schauspieler ist heute 68 Jahre alt. In der "Harry Potter"-Filmreihe war er ab dem dritten Teil "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" aus dem Jahr 2004 als Sirius Black zu sehen und begleitete die Reihe bis zum Abschlussfilm im Jahr 2011.

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO-Max-Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall, London

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Getty Images Gary Oldman, Schauspieler

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SIPA PRESS/ Action Press Gary Oldman als Sirius Black in "Harry Potter"