Diese "Harry Potter"-Darsteller waren miteinander liiert

Nicht nur auf der Leinwand entstehen bei Harry Potter-Drehs besondere Verbindungen: Evanna Lynch (34), die in der Filmreihe die exzentrische Luna Lovegood spielte, und Robbie Jarvis (40), der den jungen James Potter verkörperte, sollen im echten Leben ein Paar gewesen sein. Offiziell bestätigt haben die beiden Schauspieler eine Beziehung zwar nie, doch auf Instagram erzählten gemeinsame Fotos schon eine ganz andere Geschichte. Besonders auffällig: Robbie postete ausgerechnet an einem Valentinstag ein Bild der beiden zusammen – zu sehen waren sie eng beieinander in einem Park.

Auch Jade Olivia und Tom Felton (38) fanden am Set zueinander. Bei den Dreharbeiten 2008 lernten sie sich kennen und lieben. Auch vor der Kamera waren die beiden Schauspieler ein Liebespaar. Im zweiten Teil von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" sind Draco Malfoy und Astoria Greengrass im Epilog als Familie zu sehen. 2017 ging die Beziehung aber nach acht Jahren auseinander. Ein weiteres Liebespaar fand sich bei den Schauspielern von Gilderoy Lockhart und Sybill Trelawney. Emma Thompson (67) und Kenneth Branagh (65) lernten sich bereits zuvor am Serien-Set von "Fortunes of War" kennen. Die beiden waren sechs Jahre lang verheiratet, bis ihre Beziehung 1995 endete, da Kenneth mit Helena Bonham Carter (60) fremdging. Helena spielte die berühmte Rolle der Bellatrix Lestrange.

Die "Harry Potter"-Filmreihe beschäftigt gerade ohnehin viele Fans – und das nicht nur wegen vergangener On-set-Romanzen. Rund um die kommende HBO-Serie, die den Stoff neu aufgreifen soll, gab es zuletzt Aufregung: Gracie Cochrane, die in der ersten Staffel die Rolle der Ginny Weasley übernommen hatte, wird nach deren Abschluss nicht mehr zur Produktion zurückkehren. Evannas bekannteste Rolle, Luna Lovegood, wird in der neuen Serie ebenfalls neu besetzt werden – ein Umstand, der unter den Anhängern der Reihe für rege Diskussionen sorgt.

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Getty Images Tom Felton und Jade Olivia beim Burberry-Event "London in Los Angeles", 16. April 2015

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Instagram / robbjarvis Evanna Lynch und Robbie Jarvis, Schauspieler

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Getty Images Emma Thompson und Kenneth Branagh