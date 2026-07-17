So irre klingen Ariana Grandes "Harry Potter"-Imitationen

Ariana Grande (33) hat auf TikTok mal wieder für einen viralen Moment gesorgt. In einem Clip für ihre Kosmetikmarke R.E.M. Beauty schlüpfte die Sängerin und Schauspielerin in die Rollen verschiedener Charaktere aus dem Harry Potter-Universum – und das alles, um ihr neues Produkt zu bewerben. Zu hören sind unter anderem Molly Weasley, Ron Weasley, Hermine Granger, Harry Potter, Dobby, Severus Snape, Bellatrix Lestrange, Oliver Wood und die Maulende Myrte. Die Kommentarspalte füllte sich schnell mit Lob: Fans feierten die Imitationen als punktgenau und ikonisch. Manche scherzten sogar, sie könne problemlos das komplette Hörbuch zu "Harry Potter" einsprechen.

Besonders überzeugend fielen dabei ihre Versionen der Maulenden Myrte und von Bellatrix aus. Bei Letzterer imitierte sie die schaurig-verspielte Stimme von Helena Bonham Carter (60) so treffend, dass Fans kaum glauben konnten, was sie hörten. Dass nicht alles reibungslos lief, machte den Clip noch charmanter: Bei ihren Versuchen, Snape und Hermine zu imitieren, musste Ariana selbst lachen und brach kurz aus der Rolle.

Dass Ariana ein Händchen für Imitationen hat, ist nicht neu. Als sie 2024 "Saturday Night Live" moderierte, begeisterte sie unter anderem mit Imitationen von Celine Dion (58), Britney Spears (44) und Miley Cyrus (33). Ihr neues Video erschien, während die Sängerin derzeit ihre Eternal Sunshine Tour absolviert – ihre erste Headliner-Tour seit 2019. Die 41 Konzerte umfassende Nordamerika- und London-Tour startete am 6. Juni und soll am 1. September 2026 enden.

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Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

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ActionPress / Warner Bros./ Courtesy Everett Collection / Filmfoto Helena Bonham Carter in "Harry Potter und der Halbblutprinz" (2009)

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Instagram / arianagrande Ariana Grande im März 2026