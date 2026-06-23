Endlich da: Diese Hogwarts-Figur kehrt auf Leinwand zurück

Bei Harry Potter gibt es jetzt ein Update, das viele Fans der Zauberwelt freuen dürfte: Für die kommende HBO-Serie steht fest, dass Peeves endlich mit dabei sein wird. Der Poltergeist von Hogwarts, der in den Büchern für jede Menge Chaos sorgt, soll in der neuen Neuadaption seinen großen Auftritt bekommen. Damit kehrt eine Figur zurück, die Leser seit Jahren vermisst haben, weil sie es in den Kinofilmen nie auf die Leinwand geschafft hatte. In der Serienversion soll die Geschichte deutlich näher an den Romanen erzählt werden und genau das macht die Rückkehr des beliebten Unruhestifters so besonders.

Schon länger ist bekannt, dass HBO mit der neuen "Harry Potter"-Serie deutlich näher an der Buchvorlage bleiben will als die Filmreihe. Deshalb kehrt auch Peeves zurück – der Poltergeist, der in den Filmen nie zu sehen war. Für "Harry Potter und der Stein der Weisen" waren zwar bereits Szenen mit Rik Mayall gedreht worden, schafften es letztlich aber nicht in den fertigen Film. Nun steht fest: In der Serie übernimmt der britische Schauspieler Peter Serafinowicz die Rolle. Bekannt ist er unter anderem als Stimme von Darth Maul in "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung" sowie aus "Shaun of the Dead" und Guardians of the Galaxy.

Peeves zählt in den Romanen zu den bekanntesten Nebenfiguren in Hogwarts. Mit seinen Streichen, seinem Lärm und seiner Lust auf Ärger bringt er Schüler und Lehrer immer wieder an ihre Grenzen. Gerade bei langjährigen Lesern gilt der Poltergeist deshalb als feste Größe der Geschichte. Dass er in den Filmen komplett fehlte, hatte bei vielen Fans über Jahre für Enttäuschung gesorgt. Mit der neuen Serie wird diese Lücke nun geschlossen und eine Figur erhält endlich den Platz, den sie in der magischen Welt für viele schon immer hatte.

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Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

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Imago Peter Serafinowicz bei den 27th British Independent Film Awards, Dezember 2024

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ActionPress/SIPA PRESS Michael Gambon als Dumbledore in "Harry Potter und der Gefangenen von Azkaban" (2004)