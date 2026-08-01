Daniel Radcliffe packt über heimlichen Hogwarts-Crush aus

Im Rahmen des Jubiläumsspecials "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" auf Sky hat Daniel Radcliffe (37) ein süßes Geheimnis aus seiner Zeit am Filmset gelüftet. Der Schauspieler, der die legendäre Rolle des Harry Potter verkörperte, verriet dort, dass er damals heimlich für eine seiner Kolleginnen geschwärmt hat – und das war weder Emma Watson (36), die Hermine-Darstellerin, noch Bonnie Wright (35), die in den Filmen Rons Schwester Ginny Weasley spielte. Daniels Herz schlug stattdessen für Helena Bonham Carter (60), die in der Reihe die Schurkin Bellatrix Lestrange verkörperte.

Dass der Schauspieler seine Gefühle nicht einfach für sich behalten hat, macht die Geschichte besonders charmant: Daniel schrieb Helena einen handgeschriebenen Liebesbrief, den er im Special nun persönlich vorlas. Darin heißt es: "Liebe HBC, es war mir eine Freude, dein Co-Star und dein Untersetzer gewesen zu sein, in dem Sinne, dass ich immer deinen Kaffee halten sollte. Ich liebe dich und ich wünsche mir, dass ich schlichtweg zehn Jahre früher geboren wäre. Dann hätte ich womöglich eine Chance gehabt. Eine Menge Liebe und danke, dass du so cool bist." Entstanden war der Brief, nachdem Helena ihn um ein Autogramm gebeten hatte.

Nicht nur Daniel packte in dem Special über geheime Gefühle aus. Auch Emma gestand, dass ihr während der Dreharbeiten jemand den Kopf verdreht hatte – nämlich Tom Felton (38), der den Antagonisten Draco Malfoy spielte. Sie schilderte, wie sie sich in ihn verliebte, als er bei einem Tutorium ein Mädchen auf einem Skateboard mit umgedrehter Kappe zeichnete. Sowohl Emma als auch Tom machten allerdings deutlich, dass ihre Beziehung stets eher einer Geschwisterdynamik ähnelte und nie romantischer Natur war. Helena selbst ist Mutter von zwei Kindern und wurde vor allem durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit Regisseur Tim Burton (67) bekannt, mit dem sie auch privat viele Jahre liiert war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Just in Time" im Circle in the Square Theatre in New York, 23. April 2025.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helena Bonham Carter bei der Vorführung von "Merchant Ivory" im Rahmen des BFI Flare 2024 am BFI Southbank in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Harry Potter"-Cast, Juli 2011