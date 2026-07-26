Prinz Harry kürt den berühmtesten Harry Großbritanniens

Prinz Harry (41) sorgt jetzt mit einer ungewöhnlichen Rangliste für Lacher. Der Herzog von Sussex war nach dem WM-Finale in der Show "After Hours" von James Corden (47) zu Gast, um gemeinsam mit dem Moderator und Ex-Fußballer Rio Ferdinand (47) über das Turnier zu sprechen. Doch plötzlich rückte nicht mehr der Fußball, sondern eine ganz andere Frage in den Mittelpunkt: Wer ist eigentlich der bekannteste Harry Großbritanniens? Als Prinz Harry selbst eine Reihenfolge festlegen sollte, zögerte er zunächst und scherzte laut People Magazine: "Hier besteht ein Interessenkonflikt!"

Obwohl die Debatte ursprünglich durch Fußballstar Harry Kane (32) ausgelöst wurde, entschied sich Prinz Harry bei seinem eigenen Ranking für eine überraschende Reihenfolge: Sänger Harry Styles (32) setzte er auf Platz eins, gefolgt von Fußballstar Harry Kane. Wie 20 Minuten berichtet, teilte sich der Royal den dritten Platz kurzerhand mit Zauberlehrling Harry Potter. Mit einem Augenzwinkern schlug er sogar vor, die Entscheidung einfach bei einem Quidditch-Spiel zu klären.

Neben dem humorvollen Ranking sprach Prinz Harry mit James Corden auch über das enttäuschende Halbfinal-Aus Englands gegen Argentinien. Laut People Magazine erklärte Harry, die Mannschaft sei nach der Führung zu früh in die Defensive geraten. Auch Harrys Bruder Prinz William (44) zeigte sich nach dem Abpfiff niedergeschlagen und meldete sich auf X zu Wort: "England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch", lobte William das englische Team. "Danke an alle auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier."

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