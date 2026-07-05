Gewusst? Emma Thompson war nur 30 Tage am "Harry Potter"-Set

Emma Thompson (67) ist vielen Fans vor allem als Professor Sybill Trelawney aus den Harry Potter-Filmen bekannt – doch die Schauspielerin selbst findet es merkwürdig, immer wieder auf diese Rolle angesprochen zu werden. Im Podcast "Smartless" der Hosts Jason Bateman (57), Will Arnett (56) und Sean Hayes sprach die 67-Jährige jetzt offen über ihre Verbindung zur beliebten Filmreihe. Dabei gestand sie, dass sie in ihrer gesamten Karriere gerade einmal rund 30 Tage am Set der Filmreihe verbracht habe. Anlass für den Auftritt war ihr neuer Film "The Sheep Detectives", der aktuell bei Amazon Prime zu sehen ist.

Als Podcast-Host Sean Hayes sich als eingefleischter "Harry Potter"-Fan outete und Emmas Figur Trelawney als großartigen Charakter in einer Welt voller großartiger Charaktere lobte, reagierte die Britin mit einem müden Scherz: "Sie sagte, erschöpft." Im Gespräch erklärte sie außerdem ihre Herangehensweise an die Rolle. So habe sie sich an der Buchvorlage orientiert: "Ich glaube, sie ist definitiv fast blind, kann kaum etwas sehen und ist offensichtlich zutiefst neurotisch, weil sie manchmal sehen kann, ob jemand den Grimm hat oder nicht." Zum Umfang ihrer Arbeit an den Filmen sagte Emma: "In meiner langen Karriere, wenn man bedenkt, dass ich gut zehn Jahre älter bin als ihr alle, habe ich sehr viele Rollen gespielt – und ich habe insgesamt etwa 30 Tage bei 'Harry Potter' verbracht. Es ist daher irgendwie seltsam, darüber zu reden, weil es zu einem solch riesigen Phänomen geworden ist und das ist oft das, worauf die Menschen sehr stark fokussiert sind."

Emma hatte ihre erste Szene als Trelawney im dritten Teil der Reihe, "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" aus dem Jahr 2004, und war in weiteren Teilen der Filmreihe zu sehen. Unabhängig vom Umfang ihrer Beteiligung betonte sie im Podcast ihre tiefe Überzeugung, dass Kinderfilme besonders sorgfältig gemacht werden sollten: "Ich betrachte Kinder immer als das heilige Publikum. Sie sind die Menschen, für die wir unsere beste Arbeit leisten müssen, weil sie etwas zum ersten Mal sehen. Es muss so, so gut sein." Neben "Harry Potter" ist Emma auch durch Kinderfilme wie "Nanny McPhee" – für den sie auch das Drehbuch schrieb –, "Brave" und "Matilda the Musical" bekannt. Privat war sie sogar sechs Jahre lang mit einem weiteren "Harry Potter"-Darsteller verheiratet.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Links: Emma Thompson im Juni 2022, Rechts: Emma Thompson als Sybill Trelawney in "Harry Potter und der Orden des Phoenix"

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Getty Images Emma Thompson im Mai 2023

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