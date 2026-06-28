Madonna packt über Funkstille mit ihrer Tochter Lourdes aus

Jahrelange Spannungen zwischen Mutter und Tochter: Madonna (67) hat jetzt in einem BBC-Interview offen über die schwierige Beziehung zu ihrer ältesten Tochter Lourdes Leon (29) gesprochen. In der Show "Madonna & Graham" von Moderator Graham Norton gab die 67-jährige Popsängerin zu, dass Lourdes ihr gegenüber über viele Jahre hinweg einen tiefen Groll gehegt hatte. Als die beiden dann zusammen einen Song für Madonnas neues Album "Confessions II" schrieben, sei das aber ein heilsames Erlebnis für ihre Beziehung gewesen.

Im Interview schilderte Madonna, wie sich ihre Tochter zunächst sehr reserviert verhalten hatte: "Sie war sehr abweisend und hat in ihrem eigenen Tempo gearbeitet – das respektiere ich zutiefst. Sie ist eine großartige Songwriterin und hat eine viel bessere Stimme als ich." Lourdes habe sich lange davor gescheut, mit ihr zusammenzuarbeiten, weil sie nicht als privilegiertes Popstar-Kind wahrgenommen werden wollte. Irgendwann habe die Tochter dann aber den ersten Schritt gemacht: "Sie kam zu mir und sagte: 'Weißt du was, mir ist klar geworden, dass ich an etwas festgehalten habe' – und das war vielleicht eine Art Wut, oder sagen wir Groll." Letztendlich habe Lourdes vorgeschlagen, gemeinsam einen Song zu schreiben: "Ich denke, das wird eine sehr heilsame Erfahrung sein. Du sagst genau, was du sagen möchtest, und ich sage genau, was ich sagen möchte." Madonnas Reaktion darauf: "Ich war so glücklich."

Dass das Verhältnis zwischen Madonna und Lourdes in der Vergangenheit angespannt war, ist kein Geheimnis. In einem Interview mit dem Magazin Interview beschrieb Lourdes ihre Mutter im Jahr 2021 als "Kontrollfreak" und erklärte, sie habe ihr Studium und ihre erste Wohnung selbst finanziert, um sich von ihr zu befreien: "Meine Mutter hat mein ganzes Leben über mich bestimmt. Ich musste vollständig unabhängig von ihr sein, sobald ich die Highschool abgeschlossen hatte." Heute arbeiten die beiden jedoch enger zusammen: Lourdes war nicht nur an "Confessions II" als Co-Autorin beteiligt, sondern trat auch im dazugehörigen Kurzfilm auf. Das Album soll am 3. Juli über Warner Records erscheinen.

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Getty Images Lourdes Leon mit ihrer Mutter Madonna

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Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes, Dezember 2024

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Instagram / madonna Madonna, Februar 2026