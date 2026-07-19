Die Menge tobt: Justin Bieber heizt New York oben ohne ein

Oben ohne und voller Energie: Justin Bieber (32) hat beim Fanatics Fest 2026 im Jacob Javits Center in New York City für einen echten Stimmungsausbruch gesorgt, berichtet Just Jared. Der 32-jährige Sänger trat am 18. Juli bei dem großen Sportfan-Event auf und ließ dabei sein Shirt weg – zur großen Begeisterung des Publikums. In weißen karierten Shorts, einer gelben Baseball-Cap und Sonnenbrille zeigte er seinen tätowierten Oberkörper in voller Pracht und heizte den Fans so richtig ein.

Bevor Justin die Bühne betrat, ließ er sich auf dem Basketballfeld blicken und warf einige Körbe. Zwischendurch versuchte er sich auch am Eishockey sowie am Golfschwung – ganz so, als wäre das Sportfest für ihn eine willkommene Spielwiese. Bereits einen Tag zuvor war er in der Stadt aktiv: Am Freitag eröffnete er einen fünftägigen Pop-up-Store seiner Fashion- und Technologiemarke Skylrk. Das Wochenende hält für Justin aber noch einen weiteren Höhepunkt bereit: Er ist als Performer bei der allerersten Halftime-Show der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im New York New Jersey Stadium in East Rutherford angekündigt – gemeinsam mit Madonna (67), BTS und Shakira (49).

Justin ist seit vielen Jahren ein globales Phänomen. Der kanadische Sänger wurde als Teenager mit Hits wie "Baby" weltberühmt und baut seine Karriere seitdem kontinuierlich aus. Neben der Musik hat er sich auch im Bereich Mode und Lifestyle einen Namen gemacht – sein Skylrk-Label ist das jüngste Projekt in dieser Richtung. Auf der Bühne beim Fanatics Fest, einem Event, das Sport und Popkultur miteinander verbindet, bewies er einmal mehr, dass er nicht nur musikalisch, sondern auch mit seiner Präsenz die Massen begeistert.

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Getty Images Fanatics Fest NYC 2026 im Jacob Javits Center in New York City

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Instagram / lilbieber Justin Bieber mit Sohn Jack beim Angeln, April 2026

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Getty Images Shakira gibt ein Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro, 2. Mai 2026