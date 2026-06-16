Madonna (67) beeindruckt mit Natürlichkeit und jungem Look

Ungefiltert und natürlich: Madonna (67) hat sich auf dem Livestream-Kanal des britischen Influencers Gymskin gezeigt – und das ganz ohne die Bildbearbeitung, die ihre Fans sonst von ihren Social-Media-Auftritten kennen. Die Sängerin war dort zu Gast, um ihr kommendes Album "Confessions II" zu bewerben, und stand dabei lediglich im Schein eines Ringlichts vor der Kamera. Ein Clip auf Instagram zeigt die beiden gemeinsam tanzen. Viele Fans feierten die ungefilterte Aufnahme begeistert und lobten Madonna dafür, sich endlich so zu zeigen, wie sie wirklich aussieht. "Ich mag es, Madonna ohne Filter zu sehen. Klar sieht sie älter aus, aber ich finde, sie sieht großartig aus", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Sie sieht toll aus für eine Frau, die fast 70 ist."

Rund um das neue Album sorgt aber noch mehr für Aufmerksamkeit: Der dazugehörige Kurzfilm – ein rund zehnminütiges Musikvideo zu den ersten sechs Songs des Albums – kommt mit einigen gewagten Szenen daher. In einer davon schleppt Madonna einen jungen Mann während einer Tanzparty in einer Nachtclub-Toilette in eine Kabine. Ob die beiden dort einen freizügigen Tanz aufführen oder mehr, lässt die Szene offen. Der aufwendig produzierte Film wartet zudem mit prominenten Gästen auf: Benedict Cumberbatch (49), Julia Garner (32) und weitere Stars sind darin zu sehen. Garner soll Madonna in einem geplanten Biopic verkörpern. "Confessions II" erscheint am 3. Juli und ist das Nachfolgealbum von Madonnas Kultalbum "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005.

Madonna ist derzeit ohnehin sehr präsent: Zuletzt wurde sie zur globalen Markenbotschafterin der italienischen Kosmetikmarke KIKO Milano ernannt und legte beim Launch-Event der zugehörigen Kampagne selbst als DJ auf. Dass ihr Aussehen dabei immer wieder zum Gesprächsthema wird, ist nichts Neues. In der Vergangenheit hatte sie sich in einem langen Instagram-Post öffentlich gegen Altersfeindlichkeit und Sexismus gewehrt und erklärt, sie lebe in einer "Welt, die es ablehnt, Frauen über 45 zu feiern". Für keine ihrer kreativen Entscheidungen oder ihre Art, sich zu kleiden und zu zeigen, werde sie sich entschuldigen, stellte sie darin klar.

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Getty Images Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015 in Indio, Kalifornien

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Getty Images Madonna, Mai 2025

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Instagram / madonna Sängerin Madonna im Juni 2025

Glaubt ihr, dass "Confessions II" an den Kult von 2005 anknüpfen kann? Ja – das wird wieder ein Dancefloor-Banger! Eher nicht – die Magie von 2005 lässt sich nicht kopieren. Ergebnis anzeigen