WM-Finale: Madonna und Justin Bieber zoffen sich Backstage

Während Millionen Fußballfans weltweit das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien im MetLife Stadium in New Jersey mitverfolgen, brodelt es hinter den Kulissen der Halbzeitshow gewaltig. Laut Insidern, die gegenüber Daily Mail aussagten, liefern sich Madonna (67) und Justin Bieber (32) einen handfesten Machtkampf um das Rampenlicht der größten Fußballbühne der Welt. Keiner der beiden Superstars will die zweite Geige spielen – und genau das macht die Situation für alle Beteiligten zunehmend brenzlig. Coldplay-Frontmann Chris Martin (49), der die Show ursprünglich konzipiert hat und als Kurator des gesamten Spektakels fungiert, versucht derweil, zwischen den beiden Lagern zu vermitteln.

Die Reibungspunkte sind laut den Insidern grundlegender Natur: Justins Herangehensweise sei bewusst zurückhaltend – sauber, kontrolliert, ohne unnötige Risiken. Kein Wunder, denn sein Coachella-Auftritt Anfang des Jahres geriet in die Kritik. Nach langer Bühnenabstinenz – bedingt durch seine Erkrankung am Ramsay-Hunt-Syndrom, die seine Tour 2022 zum Erliegen brachte – sang der Kanadier zu Laptop-Tracks und erntete dafür harsche Kritik in den sozialen Medien. Die Fans verglichen ihn wenig schmeichelhaft mit Sabrina Carpenter (27), die am Abend zuvor mit einer aufwendig produzierten Show begeistert hatte. Diesen Fehler will er auf der WM-Bühne nicht wiederholen. Madonna hingegen denkt in eine ganz andere Richtung. "Sie glaubt, dass eine Bühne dieser Größe etwas braucht, über das die Menschen noch jahrelang sprechen werden", so ein Insider gegenüber Daily Mail. "In ihrem Kopf sollte eine WM-Finale-Performance unvergesslich sein – nicht sicher." Und die Sängerin mache ihren Standpunkt auch deutlich: "Madonna hat keine Absicht, in den Schatten gestellt zu werden. Sie will nicht, dass es 'The Justin Show' wird."

Die Halbzeitshow des WM-Finales ist ein historisches Novum – eine solche Inszenierung hat es bei einer Fußball-WM bislang noch nie gegeben. Neben Madonna und Justin sollen auch Shakira (49) und die K-Pop-Gruppe BTS Teil des Line-ups sein. Produziert wird das Event von Global Citizen als Teil einer humanitären Initiative – die auftretenden Künstler sollen laut Berichten kein Honorar erhalten. FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte, Coldplay werde "eine Schlüsselrolle dabei spielen, eine kraftvolle Botschaft der Einheit und Hoffnung an Milliarden von Menschen zu übermitteln." Geplant ist die Show direkt auf dem Spielfeld, mit einer Bühne, die in Rekordzeit auf- und wieder abgebaut werden muss. Ursprünglich war eine Länge von elf Minuten angesetzt, doch laut aktuellen Berichten peilen die Produzenten nun ein Fenster von 20 bis 30 Minuten an. Chris Martin soll beim Auftritt auch selbst auf der Bühne stehen – gemeinsam unter anderem mit einem Kinderchor aus Staten Island.

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Collage: Getty Images, Instagram / lilbieber Collage: Links: Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015, Kalifornien, Rechts: Justin Bieber auf der Coachella-Bühne, 2026

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Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

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Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026