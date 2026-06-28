Morgen ist es so weit: Michelle feiert die letzte Bühnenshow

Schlagerstar Michelle (54) steht jetzt vor ihrem wohl emotionalsten Auftritt: Beim morgigen "Schlagerbooom Open Air" wird sie sich ein letztes Mal von ihrem Publikum verabschieden. "Dieser Abschied ist wirklich traurig", verrät Showmaster Florian Silbereisen (44) der Bild-Zeitung und fügt hinzu: "Umso emotionaler ist es, wenn sie ihr Abschiedslied singt und sogar Lichterdrohnen am Himmel über dem Stadion weinen." Dabei dürfte Michelle ihren Song "Das war's für mich" anstimmen, in dem sie die bewegenden Worte "Ich kann nicht mehr!" singt. Der Abschiedstitel stammt ausgerechnet aus der Feder ihres Ex-Verlobten Eric Philippi.

Hinter Michelles Auftritt steckt eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Eric hatte der Sängerin erst am 15. Februar bei einem Konzert in Berlin vor Publikum einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Doch nur wenige Wochen später folgte bereits die überraschende Trennung der beiden. Trotz dieser Enttäuschung stellt sich die Musikerin nun noch ein letztes Mal ihrem Publikum und singt über Abschied, Schmerz und Neuanfang. "Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach weiß, dass alles zusammengehört: Ohne schlechte Momente hat man keine guten Momente. Jedes Leben hat Höhen und Tiefen", erklärt Michelle gegenüber der Bild.

Nach ihrer Karriere als Schlagerstar plant Michelle nun einen radikalen Neuanfang: Sie will unter dem Namen "Wakan" als Heilerin und Medium tätig sein und Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützen. Laut der Bild erklärte sie bereits, dass sie vor zwölf Jahren eine Ausbildung zur Heilerin und später auch zur Medium absolviert habe. "Beides hat mir unglaublich geholfen, mich selbst auf meinem Weg zu finden", verriet Michelle. Bevor für sie dieses neue Kapitel beginnt, dürfen sich ihre Fans nun aber noch auf ihren letzten großen Auftritt am Samstag beim "Schlagerbooom Open Air" um 20:15 Uhr in der ARD freuen.

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Getty Images Michelle, Sängerin

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THÜRINGEN PRESS Michelle und Florian Silbereisen beim "Schlagerboom" im Oktober 2023

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Imago Auftritt von Michelle in der "Giovanni Zarrella Show" in der Baden Arena, Offenburg, 22.11.2025