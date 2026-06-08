Einsame Kindheit: Marie Reim war als Kind "häufig alleine"

Marie Reim (26) hat bei "Immer wieder sonntags" für einen emotionalen Moment gesorgt. Die Sängerin war als Gast in der Show von Stefan Mross (50) dabei und sprach nach ihrem Auftritt in der Showküche offen über ihre Kindheit als Tochter von Matthias Reim (68) und Michelle (54). Weil ihre Eltern als Künstler oft unterwegs gewesen seien, habe sie diese Zeit anders erlebt als viele andere Kinder. "Die waren sehr viel unterwegs. Ich war auch häufiger mal alleine und hab die beiden immer sehr vermisst", erzählte Marie in der Sendung.

Marie schilderte in der Show auch, wer sie in dieser Zeit begleitet hat. "Ich hab viel Zeit mit Kinderfrauen verbracht, viel Zeit mit meinen Pateneltern verbracht", sagte sie bei Stefan. Aus dem Publikum kam daraufhin ein hörbar mitfühlendes "Ohhhh", doch die Schlagersängerin stellte sofort klar, dass sie ihre Kindheit nicht nur traurig in Erinnerung hat. "Nein, nein! Das war schön! Das war eben eine andere Kindheit", betonte sie in der ARD-Sendung. Vor allem die enge Bindung zu ihren Pateneltern hob sie hervor. Über diese sagte Marie: "Das sind mit die wichtigsten Menschen in meinem Leben." Außerdem erklärte sie, dass sie in dieser Zeit trotz allem viele "wunderschöne Sachen" erlebt habe.

Während Marie sehr persönliche Einblicke in ihr Aufwachsen gibt, sorgt Stefan anschließend selbst für einen unverhofften Lacher im Studio. Mit einem Schmunzeln richtet sich der Moderator an die Kamera und spricht direkt über Maries berühmten Vater. "Matthias Reim habe ich hier noch nie die Hand geben dürfen", sagt er in Richtung Zuschauer. Dann legt er mit einem Augenzwinkern nach und kündigt spaßig an: "Matthias Reim, ich fahr zu dir nach Hause! Ich weiß, wo dein Bett steht." Das Publikum reagiert laut der Sendung gut gelaunt auf den Spruch und lacht herzlich. Für Marie ist die Show damit nicht nur eine Bühne für ihre Musik, sondern auch ein Ort, an dem sie sehr offen über ihre Vergangenheit sprechen kann – und an dem gleichzeitig Humor und Leichtigkeit nicht zu kurz kommen. Neben ihr stehen an diesem Tag noch weitere Schlagergrößen wie Joey Heindle (33), Rosanna Rocci oder Olaf der Flipper bei "Immer wieder sonntags" auf der Bühne.

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Instagram / https://instagram.com/mariereim_official/ Matthias und Marie Reim, Vater und Tochter

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Imago Marie Reim beim 13. SchlagerOlymp 2025 auf dem Zentralen Festplatz in Berlin

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ActionPress / Keuenhof, Rainer Marie Reim und ihre Mama Michelle