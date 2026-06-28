Abschied von der Bühne: Michelle ist ab jetzt wieder Tanja

Es war ein Abend voller Gefühle: Schlagerstar Michelle (54) hat beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel, Österreich, ihre Bühnenkarriere nach stattlichen 33 Jahren feierlich beendet. Gleich dreimal stand sie dabei auf der Bühne – zunächst mit einem Medley, dann mit ihrer ESC-Hymne "Wer Liebe lebt" und schließlich mit ihrem Abschiedssong "Das war's für mich". Im Publikum flossen bereits beim Nostalgie-Medley die Tränen, während Michelle selbst zunächst gefasst und entschlossen wirkte. Bevor sie ihren letzten Song anstimmte, richtete sie bewegende Worte an ihre Fans und dankte auch Showmaster Florian Silbereisen (44) und seinem Team.

Der Gastgeber ließ sich nicht lumpen und gab Michelle vor versammelter ARD-Zuschauerschaft ein großes Versprechen: "Wenn irgendwas mal sein sollte, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, melde dich und ich verspreche dir vor Millionen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern: Ich werde da sein." Nach ihrem finalen Auftritt kniete die sichtlich bewegte Sängerin auf der Bühne und rief dem Publikum zu: "Macht's gut und bleibt glücklich!" Auch am Himmel über dem Stadion wurde der Moment festgehalten – Lichterdrohnen schrieben die Worte "Alles Gute Michelle" in die Abenddämmerung. Florians abschließende Worte fassten den emotionalen Augenblick perfekt zusammen: "Aus Michelle wird nun wieder Tanja."

Hinter der Kunstfigur steckt bürgerlich Tanja Gisela Hewer. Dass ihr Abschiedssong ausgerechnet den Titel "Das war's für mich" trägt, entbehrt nicht einer gewissen Komik: Das Stück stammt aus der Feder ihres Ex-Verlobten Eric Philippi. Die beiden waren jahrelang das Tuschelthema der Branche, bevor die Beziehung in die Brüche ging. Zuletzt hatte Michelle über das Beziehungs-Aus und die damit verbundenen emotionalen Altlasten ausgepackt. Jetzt zieht sie den endgültigen Schlussstrich unter ihre musikalische Karriere und taucht als Tanja ab ins Privatleben.

Anzeige Anzeige

Imago Michelle bei "Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten" im Velodrom Berlin, 10. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

Instagram /michelle_aktuell Eric Philippi und Michelle, Schlagerstars