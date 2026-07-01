Fans stutzig: Eric Philippi fehlt in Michelles TV-Rückblick

Beim "Schlagerboom" am vergangenen Samstagabend erlebten die Zuschauer einen besonders emotionalen Moment: Sängerin Michelle (54) verabschiedete sich von der Bühne und vom Schlager. Im Gespräch mit Moderator Florian Silbereisen (44) sprach sie offen über ihre Zukunftspläne: "Ich habe natürlich viel vor. Viel, was mit Menschen zu tun hat, aber nicht mehr in der Öffentlichkeit und was mit der Bühne zu tun hat. Aber ich werde auf jeden Fall eine wunderbare Arbeit machen", erklärte die Sängerin. Den Fokus will sie künftig auf eine Tätigkeit als Heilerin legen. Auf dieses Abschiedsstatement folgte ein großer Karriere-Rückblick – der jedoch sofort für Fragezeichen sorgte.

Viele Fans bemerkten nämlich schnell, dass in dem Rückblick eine Person komplett fehlte: Ihr Ex Eric Philippi. Dabei war der Sänger nicht nur privat eng mit Michelle verbunden, sondern auch musikalisch: Gemeinsame Auftritte und Duette beim "Schlagerboom" und andernorts waren Teil ihrer Beziehung. In den sozialen Netzwerken reagierten zahlreiche Zuschauer überrascht und fragten sich, ob das Absicht war. Ob Michelle selbst dafür gesorgt hat, dass ihr Ex-Verlobter aus dem Rückblick herausgehalten wurde, ist offiziell nicht bestätigt.

Die Trennung von Eric hatte Michelle tief erschüttert: Sie beschrieb den Schmerz öffentlich als traumatisch, als habe "ein Lastwagen sie überfahren". Besonders bitter war der zeitliche Ablauf – noch im Februar hatte Eric ihr live auf der Bühne einen Heiratsantrag gemacht, nur wenige Monate später folgte das überraschende Liebes-Aus. Seitdem kochen die Emotionen rund um das Paar auch im Netz immer wieder hoch: Viele Fans hatten sich nach der Trennung offen auf Michelles Seite gestellt und Eric schwere Vorwürfe gemacht.

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Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023

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Imago Florian Silbereisen und Michelle bei den Schlagerchampions im Velodrom Berlin 2026

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Getty Images Eric Philippi, Musiker