Marie packt aus: So schlecht ging es Michelle nach Trennung

Bei der Premiere der vierten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! hat Marie Reim (26) jetzt offen über eine der schwersten Phasen im Leben ihrer Mutter Michelle (54) gesprochen. Gegenüber dem Berliner Kurier verriet die Sängerin, dass sie ihrer Mutter nach dem Liebes-Aus mit Ex-Verlobtem Eric Philippi eine wichtige Stütze gewesen sei. "Ich war sehr viel für sie da und habe sie sehr unterstützt. Das tue ich auch weiterhin", erklärte Marie. "Ich durfte ihr viel beistehen und denke auch, dass ich ihr eine große Hilfe sein konnte. Sie weiß, dass sie auf mich zählen kann, wenn sie mich braucht."

Schon bei ihrer Teilnahme an "Die Verräter" im letzten Jahr hatte sich Marie verletzlich gezeigt. Während der Dreharbeiten war sie in Tränen ausgebrochen, nachdem andere Kandidaten sie verdächtigt hatten. Später erklärte sie, dass die Situation schmerzhafte Erinnerungen an ihre Schulzeit geweckt habe, in der sie nach eigenen Angaben Ausgrenzung und Mobbing erlebt hatte. Sogar eine Psychologin stand ihr am Set zur Seite. Gegenüber dem Berliner Kurier zog sie nun ein ehrliches Fazit: "Mittlerweile konnte ich das alles verkraften. Wenn ich mir das heute angucke, ist das immer noch sehr emotional für mich. Es wühlt viel bei mir auf."

Neben Marie sprach auch Michelle selbst nach der Trennung von Eric Philippi offen über ihre Gefühlswelt. In einem Instagram-Livestream berichtete die Schlagersängerin von einer Zeit voller Schmerz, Wut und intensiver Selbstreflexion. "Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann", gestand sie damals. Umso wichtiger dürfte in dieser schweren Phase die Unterstützung ihrer Tochter gewesen sein. Heute scheinen Michelle und Marie enger verbunden zu sein denn je.

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ActionPress / Keuenhof, Rainer Marie Reim und ihre Mama Michelle

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Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023

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Getty Images Michelle und ihre Tochter Marie Reim im April 2018 in Berlin