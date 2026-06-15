Schlager-Aus: Michelle startet als Heilerin in neues Leben

Michelle (54) steht kurz vor dem Ende ihrer Schlagerkarriere und hat schon konkrete Pläne für die Zeit danach. Wie aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervorgeht, will die Sängerin nach ihrem letzten Auftritt ab Mitte Juli als Heilerin und Medium arbeiten. Demnach plant Michelle, in Kitzbühel in Österreich und online Jenseitskontakte und sogenannte Heiligengespräche anzubieten. Mit ihrem zukünftigen Projekt, das den Namen "WAKAN" trägt, will die Musikerin Menschen auf ihrem persönlichen Weg begleiten und ihnen nach eigenen Worten etwas weitergeben, das ihr selbst in schwierigen Phasen geholfen hat.

Gegenüber dem Blatt erklärte Michelle, dass sie seit Jahren mit einem "geistigen Zirkel" arbeite. Dabei sitze man zu dritt im Dunkeln und singe gemeinsam, weil das aus ihrer Sicht die nötige Energie für die geistige Welt schaffe. Die Sängerin betonte auch, dass sie nachvollziehen könne, wenn das auf manche Menschen ungewöhnlich wirke. Zugleich stellte sie klar: "Ich kann verstehen, wenn sich das für manche Menschen total verrückt anhört. Aber das hat nichts mit Sekte oder Bösem zu tun. Ganz im Gegenteil. Da ist so viel unglaubliche Liebe." Michelle berichtete zudem, dass sie vor zwölf Jahren eine Heiler- und später auch eine Medium-Ausbildung gemacht habe. "Beides hat mir unglaublich geholfen, mich selbst auf meinem Weg zu finden", sagte sie.

Dass Michelle nach so langer Zeit im Showbusiness einen so radikalen Schnitt wagt, hat auch mit einer tiefen persönlichen Erfahrung zu tun. Im Jahr 2004 unternahm die Sängerin, die bürgerlich Tanja Gisela Hewer heißt, einen Suizidversuch. "Als ich 2004 meinen Suizidversuch hatte, lag ich in der Klinik", erzählte sie offen. Medikamente habe sie damals abgelehnt – sie habe ihren Weg ohne sie finden wollen. "Ich musste bei vollem Bewusstsein wieder zu mir selber finden", erklärte sie. Nun möchte sie diesen Weg, den sie für sich gefunden hat, mit anderen teilen – und dabei, wie sie schon früher betonte, ganz einfach "Tanja" sein.

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Steht ihr hinter Michelles Plan, als Heilerin und Medium weiterzumachen? Ja, total – dieser Weg passt zu ihr. Eher nein – der Schritt wirkt auf uns zu radikal. Ergebnis anzeigen