Comeback ausgeschlossen? Michelle entfernt Fotos mit Eric

Anfang Mai schockierte Michelle (54) ihre Fans mit der Nachricht, dass sie und ihr Verlobter Eric Philippi getrennt sind. Die Schlagersängerin scheint nun einen knallharten Schnitt zu machen: Sie entfernt sämtliche Erinnerungsfotos aus ihren sozialen Netzwerken. Bis vor Kurzem waren auf Instagram und Co. noch diverse Pärchenfotos und gemeinsame Erinnerungen zu sehen. Das ist jetzt Geschichte. Michelle hat auf ihrem Profil nur noch Bühnenmomente, Einblicke hinter die Kulissen, Fernsehauftritte und die ein oder andere private Aufnahme. Dieser Schlussstrich lässt sich vor allem auf eine Weise interpretieren: Ein Liebes-Comeback scheint fürs Erste ausgeschlossen.

Die Trennung wurde Anfang Mai von Eric selbst gegenüber Bild bestätigt. In dem Interview erklärte er, die Entscheidung sei von ihm ausgegangen. Für ihn und Michelle sei das aktuell keine einfache Phase: "Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut. [...] Wir befinden uns in einem riesigen Gefühlschaos. Das müssen wir für uns selbst jetzt erst einmal sortieren." Wenig später meldete sich auch die 54-Jährige im Netz zu Wort. In einem 30-minütigen Livestream fasste sie ihre Emotionen in Worte. "Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann. Ich habe gehasst, ich habe Wut gehabt, ich habe ihn zum Teufel gejagt. Ich habe getrauert, ich habe so viel geweint", erklärte Michelle ihren Fans.

Für viele Fans der beiden wird die Trennung überraschend gekommen sein. Denn erst wenige Wochen zuvor machte Eric Michelle auf der Bühne erneut einen romantischen Antrag. Während ihres Abschiedskonzerts in Berlin nutzte er die Bühne, um ihr vor Tausenden Fans die Frage aller Fragen zum zweiten Mal zu stellen. "Ich glaube, dass es keinen besseren Moment gibt, um dir noch einmal die Frage zu stellen, ob du mich heiraten möchtest", meinte Eric laut Bild zu der "Idiot"-Interpretin. Sie reagierte überwältigt und sagte unter tosendem Applaus natürlich "Ja". Zu einer Hochzeit wird es nun nicht mehr kommen. Aktuell ist auch nicht ganz klar, warum Michelle und Eric sich getrennt haben.

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Getty Images Michelle, Sängerin

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Instagram /michelle_aktuell Eric Philippi und Michelle, Schlagerstars

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Imago Michelle bei ihrer Abschiedstournee, Berlin im Februar 2026