Liebes-Aus mit Eric: Michelle meldet sich erstmals zu Wort

Schlagerstar Michelle (54) hat sich nach dem Liebes-Aus mit Eric Philippi nun erstmals ausführlich zu Wort gemeldet. In einem rund 30-minütigen Instagram-Livestream am Sonntagabend sprach die Sängerin jetzt offen über die Zeit nach der Trennung. Dabei gewährte sie ihren Fans tiefe Einblicke und schilderte eine Phase voller Schmerz, Wut und intensiver Selbstreflexion. Sie beschrieb ihre Gefühlslage dabei in drastischen Worten: "Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann. Ich habe gehasst, ich habe Wut gehabt, ich habe ihn zum Teufel gejagt. Ich habe getrauert, ich habe so viel geweint."

Trotz dieser schweren Zeit versucht Michelle, das Erlebte inzwischen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wie sie erklärte, habe sie begonnen, sich weniger mit dem "Warum" der Trennung zu beschäftigen, sondern stärker mit ihren eigenen inneren Reaktionen darauf: "Trotzdem bin ich in meine Heilung gegangen und habe es versucht, aus einem ganz anderen Aspekt zu sehen, nämlich aus dem Aspekt: Warum tut mir das eigentlich so weh?" Dabei sprach die Sängerin auch über negative Glaubenssätze, die sie bereits in ihrer Kindheit entwickelt habe – etwa das Gefühl, "nutzlos", "unerwünscht" oder "verlassen" worden zu sein. Diese Muster habe sie erst jetzt vollständig erkannt und beginne nun, sie schrittweise zu hinterfragen.

Michelle und Eric waren rund vier Jahre lang ein Paar. Erst im Februar hatte Eric der Sängerin bei ihrem Abschiedskonzert in der Berliner Uber Arena vor Tausenden Fans einen Heiratsantrag gemacht. Kurz darauf folgte dann jedoch das plötzliche Aus. "Ja, es stimmt. Wir sind getrennt. Es ist alles noch frisch", erklärte Eric kürzlich gegenüber der Bild-Zeitung und fügte hinzu: "Die Entscheidung, sich zu trennen, ging von mir aus." Michelle scheint sich von dem Liebes-Aus mittlerweile langsam zu erholen, doch sie weiß: "Ich habe noch so viel Selbstheilung vor mir."

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle, Sängerin

Anzeige Anzeige

Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Imago Michelle bei ihrer Abschiedstournee, Berlin im Februar 2026