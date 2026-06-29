Nach Liebes-Aus: Fans machen Eric Philippi schwere Vorwürfe

Nach dem plötzlichen Liebes-Aus zwischen Michelle (54) und Eric Philippi kochen die Emotionen im Netz immer weiter hoch. Nachdem die Schlagersängerin Anfang Mai in einem emotionalen Livestream auf Instagram über die Trennung gesprochen hatte, richten nun viele Fans ihren Blick vor allem auf Eric. In Kommentaren auf Social Media machen sie dem Sänger schwere Vorwürfe und stellen offen seine Rolle in der gescheiterten Beziehung infrage. Während Michelle sichtlich damit ringt, die Trennung zu verarbeiten und von tiefem Schmerz berichtet, sehen zahlreiche Anhänger die Verantwortung klar bei ihrem Ex-Verlobten.

Auslöser für die heftigen Reaktionen ist vor allem Michelles Schilderung ihrer Gefühlslage. Sie erzählte im Stream, sie fühle sich, als hätte sie "ein Lastwagen überfahren", und sprach davon, verlassen worden zu sein und daran arbeiten zu wollen, sich künftig besser vor Verletzungen zu schützen. Viele Nutzer lesen darin einen deutlichen Hinweis darauf, wer den Schlussstrich gezogen hat. In den Kommentaren sammeln sich Anschuldigungen gegen Eric, er habe die Liebe der Sängerin lediglich genutzt, um seine Karriere als Newcomer im Schlagergeschäft voranzutreiben. Ein Fan schreibt etwa: "Sorry, aber geliebt hat er nicht wirklich. Ich denke, er hat sie benutzt für seine Karriere. Guter Schauspieler." Ein anderer unterstellt: "Also komischerweise war direkt die Beziehung aus, als Michelle die Bühne verlassen hat. Für mich sieht das so aus, als ob der Typ den Fame kassieren wollte." Besonders drastisch fällt ein weiterer Kommentar aus: "Er hat sie fallen gelassen, weil sie ihn nicht mehr nutzt."

Im Hintergrund schwingt dabei immer wieder eine Frage mit: Welche Rolle spielte Michelles Status als etablierte Schlagersängerin für Erics Aufstieg? Denn über sie bekam der Musiker in den vergangenen Jahren den Zugang zu großen Bühnen und TV-Shows. Schon früher hatte ihr ehemaliger Manager Markus Krampe gegenüber Bild erzählt: "Seit Michelle mit Eric Philippi zusammen ist, ist sie ein anderer Mensch. Sie ist vor Liebe blind und ihm komplett verfallen. Deshalb lässt sie ihn in allen Dingen mitreden, auch in beruflichen." Beruf und Privatleben waren bei den beiden lange eng verknüpft, gemeinsame Auftritte und öffentliche Liebeserklärungen gehörten zum Alltag. Nach dem Ende der Beziehung zieht Michelle nun offenbar Schritt für Schritt Konsequenzen: In ihren Kanälen stehen mittlerweile wieder vor allem ihre Musik und eigene Projekte im Vordergrund, während der gemeinsame Liebesweg mit Eric mehr und mehr der Vergangenheit anzugehören scheint.

Anzeige Anzeige

Michael Kremer / Future Image Michelle und Eric Philippi, Schlager-Paar

Anzeige Anzeige

Imago Sängerin Michelle, Abschiedstournee in der Uber Arena Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Philippi bei der "Die grosse Schlagerstrandparty 2022"