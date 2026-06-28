Nach Beinahe-Eklat plant Seth Rogen nun sein Regie-Comeback

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem weltpolitischen Wirbel um die Nordkorea-Satire "The Interview" plant Seth Rogen (44) offenbar sein Regie-Comeback auf der großen Leinwand. Gemeinsam mit seinem langjährigen Kreativpartner Evan Goldberg spricht der Comedian und Schauspieler nun wieder über die Möglichkeit, erneut einen Kinofilm zu inszenieren. Gegenüber Hollywood Reporter äußerte sich Seth anlässlich der Premiere seines neuen Films "The Invite" dazu: "Unser letzter Film hätte beinahe einen Krieg ausgelöst, deshalb waren wir erst einmal etwas vorsichtiger. Wir kehrten ins TV langsam wieder zurück und es lief gut. Deshalb sprechen wir tatsächlich darüber, nächstes Jahr hoffentlich wieder einen Film zu machen."

Der Anlass für die jahrelange Zurückhaltung bei Kinoprojekten war alles andere als harmlos: "The Interview" aus dem Jahr 2014, in dem Seth und James Franco (48) als Journalisten einen Auftragsmord an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un (42) ausführen sollen, löste eine handfeste diplomatische Krise aus. Nordkorea richtete Drohungen an die USA, der Produktionskonzern Sony wurde Opfer eines massiven Cyberangriffs, und der damalige Präsident Barack Obama (64) reagierte mit Wirtschaftssanktionen. Nun scheint sich die Lage für Seth und Evan entspannt zu haben. "Wir sind nicht mehr das größte Problem", sagte Seth gegenüber Hollywood Reporter – ohne dabei näher auf andere Konfliktpotenziale einzugehen.

Inzwischen haben die beiden mit Serienprojekten wieder Fahrt aufgenommen. Zuletzt feierten sie mit der Hollywood-Satire "The Studio" großen Erfolg – die Serie wurde unter anderem mit zwei Golden Globes und 13 Emmys ausgezeichnet. Seth und Evan standen dabei auch selbst hinter der Kamera, so wie bereits bei ihrer Adaption der Comicserie "Preacher". Das Duo arbeitet seit Jahren zusammen und ist für Kultkomödien wie "Superbad", "Ananas Express" und den Animationsfilm "Sausage Party" bekannt.

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Getty Images Seth Rogen bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images James Franco, Januar 2024

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Getty Images Evan Goldberg und Seth Rogen mit ihren DGA-Awards für "The Studio" in Beverly Hills

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