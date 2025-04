Seth Rogens Comedy-Serie "The Studio" sorgt für Begeisterung

Seth Rogen (43) begeistert die Kritiker mit seiner neuen Comedy-Serie "The Studio", die seit dem 26. März 2025 bei Apple TV+ zu sehen ist. In der Serie schlüpft der Schauspieler in die Rolle des Filmstudio-Leiters Matt Remick, der versucht, den Spagat zwischen künstlerischem Anspruch und kommerziellem Erfolg zu meistern. Die Serie, die er gemeinsam mit Alex Gregory, Peter Huyck, Frida Perez und seinem langjährigen Kreativpartner Evan Goldberg entwickelt hat, eroberte sofort die Streaming-Charts und beeindruckt mit 95 % Zufriedenheit auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes. Fans der Serie erleben in jeder Episode skurrile und chaotische Situationen, die die Absurdität der Filmwelt perfekt einfangen.

"The Studio" ist gespickt mit cleverer Hollywood-Satire und bietet einen humorvollen Einblick in das Innenleben eines traditionsreichen Filmstudios, das zwischen Vision und Profitgier gefangen ist. Kritiker schwärmen bereits von der Qualität: "Ein komödiantisches Meisterwerk", schrieb Fico Cangiano von CineXpress, während Julian Lytle von RIOTUS die Serie als "eines der witzigsten Werke der letzten Jahre" bezeichnete. Die Produktion stößt beim breiteren Publikum zwar auf gemischtere Reaktionen, kann sich derzeit aber dennoch über beeindruckende 70 % Weiterempfehlung freuen.

Seth, bekannt für Filme wie "Superbad" und "Ananas Express", hat sich als Comedian, Schauspieler und Produzent längst einen festen Platz in der Filmwelt erarbeitet. Besonders mit seinem langjährigen Kreativpartner Evan verbindet ihn eine kreative Karriere voller Erfolge, die von schrulligen Komödien bis hin zu bissigen Satiren reicht. Seth selbst ist bekennender Filmfan und teilt in Interviews regelmäßig seine Leidenschaft für Kino und Popkultur. Mit "The Studio" liefert er nicht nur einen Liebesbrief an die Filmindustrie, sondern auch einen weiteren Beweis für sein Gespür, relevante Themen durch klugen und scharfsinnigen Humor aufzugreifen, der sowohl unterhält als auch nachdenklich macht.

Getty Images Seth Rogen auf der Weltpremiere von "König der Löwen" im Juli 2019

Getty Images Seth Rogen und seine Frau Lauren Miller im November 2021

