Josh Duhamels Film "Runaway" wird zur Warnung für ihn selbst

Schauspieler Josh Duhamel (53) hat mit einem neuen Film eine unerwartete Lektion fürs Leben erhalten. In seinem kommenden Actionthriller "Runaway" spielt er einen Detektiv, der seine Tochter durch eine Überdosis verliert – eine Folge davon, dass er stets zu sehr in seiner Arbeit versunken war. Der Film habe ihm am Set einen echten Schockmoment beschert, wie Josh in der Sendung "The Morning Mash Up" verriet. Denn seit Mai ist er selbst erstmals Vater einer kleinen Tochter: Rocca de Leon, die er mit seiner Frau Audra Mari (32) bekommen hat.

Die Rolle habe ihn ins Grübeln gebracht, gestand der Schauspieler. "Oh Gott, ich kann nicht dieser Typ sein. Das darf nicht meine Geschichte sein", dachte er nach eigener Aussage beim Drehen immer wieder. Und weiter: "Die Wahrheit ist, ich bin nicht oft genug da, und ich muss öfter da sein." In "Runaway" steht Josh gemeinsam mit James Franco (48) und Paula Patton (50) vor der Kamera. Die Geschichte um den von Reue geplagten Vater traf ihn offenbar tief. Von seiner kleinen Tochter schwärmte er in demselben Interview: "Sie lächelt mich jetzt zum ersten Mal an, sie hat dieses lustige kleine Lächeln. Sie schaut hoch, sie erkennt mich jetzt, und ich habe jetzt schon so eine große Liebe für sie."

Josh und Audra sind seit September 2022 verheiratet. Zusammen haben sie neben der kleinen Rocca auch den zweijährigen Sohn Shepherd. Dazu kommt noch Joshs zwölfjähriger Sohn Axl, den er mit seiner Ex-Frau Fergie (51) hat. Der Altersunterschied zwischen Josh und Audra – sie ist 21 Jahre jünger als er – war für den Schauspieler anfangs ein Thema. Wie er in der Sendung erzählte, meldete er sich zunächst per DM bei ihr, weil beide aus North Dakota stammen. Eine Romanze hatte er da noch gar nicht im Sinn: "Ich fand ehrlich gesagt, dass sie zu jung für mich war", gab er zu. Erst später habe er sich damit abgefunden, dass der Altersunterschied vielleicht doch keine Rolle spiele.

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IMAGO / MediaPunch Josh Duhamel, Schauspieler

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Instagram / audramari Josh Duhamel mit Tochter Rocca de Leon, Mai 2026

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Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari, Juni 2023