YouTuber stört Seth Rogen und Jonah Hill bei Dreharbeiten

Seth Rogen (44) und Jonah Hill (42) sind offenbar wieder gemeinsam vor der Kamera zu sehen: In Venice Beach in Los Angeles wurden die beiden Schauspieler jetzt bei Dreharbeiten zu einem bislang unbekannten Projekt gefilmt. Ein virales Video des YouTubers Yung Mooch zeigt, wie Seth und Jonah auf Rollern sitzen, während um sie herum das Set aufgebaut ist und die Kameras laufen. Dann platzt der Influencer plötzlich mitten in die Szene. Als er auf die Stars zuläuft, ist in dem Clip deutlich zu hören, wie Seth ihm zuruft: "Nein! Wir arbeiten", wie das Video zeigt. Trotzdem lässt sich Yung Mooch nicht stoppen und spricht die beiden direkt an.

Mooch lässt sich davon nicht beeindrucken und fragt Jonah nach Karrieretipps. Der Schauspieler antwortet geduldig: "Genieß dein Leben, sei ein guter Mensch." Seth wird unterdessen sichtlich genervter, ein Crewmitglied versucht einzugreifen. Als Mooch auch Seth nach Ratschlägen fragt, gibt dieser schließlich eine unmissverständliche Antwort: "Ich würde sagen, nerv keine Leute, wenn die versuchen, ihre Show zu drehen. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee." Nur widerwillig fügt er dann noch hinzu: "Sei du selbst." Mooch dreht sich triumphierend zur Kamera und kommentiert: "Schaut her, Leute. Wir haben gerade eine Filmproduktion mitten im Dreh erwischt. Das ist Los Angeles." Um welches Projekt es sich dabei handelt, ist bislang unklar.

Für Seth und Jonah ist es nicht das erste gemeinsame Filmprojekt. Die beiden standen bereits in mehreren Produktionen zusammen vor der Kamera, darunter "Knocked Up", "Superbad", "This Is the End" sowie der Animationskomödie "Sausage Party". Neben dem möglichen neuen gemeinsamen Projekt ist Seth zuletzt vor allem durch seine TV-Arbeit aufgefallen. Er dreht gerade an der zweiten Staffel der Apple-TV-Serie "The Studio", und seine Apple-Serie "Platonic" wurde bereits für eine dritte Staffel verlängert. Darüber hinaus sprach der Comedian und Produzent zuletzt öffentlich über ein mögliches Regie-Comeback auf der großen Leinwand.

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Getty Images Jonah Hill und Seth Rogen bei der Benefizgala "A Night At Sardi's" zugunsten der Alzheimer's Association im Beverly Hilton, 2011

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Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

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Getty Images Bei den Producers Guild Awards 2026 in Los Angeles: Seth Rogen auf dem roten Teppich

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