Michelle Obama packt Details zum ersten Kuss mit Barack aus

Beim Essence Fest hat Michelle Obama (62) ganz besondere Einblicke in die Anfänge ihrer Liebesgeschichte mit Ehemann Barack Obama (64) gewährt. Im Gespräch mit Schauspielerin Keke Palmer (32) verriet die ehemalige First Lady laut Ok! Magazine, dass sie sich bis heute noch genau daran erinnert, was sie beim ersten Kuss mit Barack getragen hat: schwarze Biker-Shorts und ein schwarz-goldenes Top. Der romantische Moment ereignete sich damals auf einem Bürgersteig in Chicago – bei einem spontanen Eis-Stopp nach einem gemeinsamen Ausflug.

Michelle schilderte, wie es dazu kam: Barack arbeitete damals als Summer Associate in der Kanzlei, bei der sie tätig war. Nach einem Betriebsausflug ins wohlhabende Nordchicago bot sie ihm eine Mitfahrt an – weil er, wie sie schmunzelnd erklärte, ein klappriges Auto hatte, während sie selbst einen Saab fuhr. Auf der Rückfahrt fragte er sie spontan, ob sie noch Zeit habe. Die beiden spazierten die 53rd Street entlang, kauften Eis und setzten sich damit an den Bordstein vor die Eisdiele. Und dann fragte er sie um Erlaubnis. "Ich hatte Schokolade, und er lehnte sich rüber und sagte: 'Darf ich einen Kuss haben?'" erinnerte sich Michelle. Keke war völlig aus dem Häuschen: "Er hat dich gefragt!" Die Schauspielerin war so begeistert von der Geschichte, dass sie sich selbst sofort in der Rolle von Michelle in einem möglichen Film sah.

Barack und Michelle lernten sich kennen, als Barack als "Summer Associate" in ihrer Kanzlei in Chicago arbeitete. Die beiden heirateten im Oktober 1992 und haben zwei gemeinsame Töchter, Malia und Sasha. Ihre Memoiren veröffentlichte Michelle unter dem Titel "Becoming", in denen sie bereits über die frühen Jahre ihrer Beziehung zu Barack, ohne den sie ein ganz anderes Leben geführt hätte, berichtete. Zuletzt war sie auch als Co-Hosterin des Podcasts "IMO" aktiv.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle und Barack Obama im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Barack und Michelle Obama, ehemaliger Präsident und ehemalige First Lady der USA

Anzeige Anzeige

Getty Images Barack Obama, Michelle Obama, Malia Obama und Sasha Obama bei der Eröffnung des Barack Obama Presidential Center in Chicago, 18. Juni 2026