"Narzisstisch": Megyn Kelly kritisiert Michelle Obama

Michelle Obama (62) sorgte Anfang Juli mit ihrem Auftritt beim Essence Festival in New Orleans für Aufsehen. Gemeinsam mit Schauspielerin und Moderatorin Keke Palmer (32) war die ehemalige First Lady zu Gast in einer Live-Aufzeichnung des Podcasts "IMO: The Look" und sprach über Stil, Identität und ihr Leben in der Politik. Dabei kritisierte sie, dass Berichte über ihre Auftritte im Wahlkampf häufig mit einer Beschreibung ihres Outfits begannen – unabhängig davon, was sie inhaltlich zu sagen hatte. Die konservative Journalistin Megyn Kelly (55) hat diesen Auftritt in ihrer Show "The Megyn Kelly Show" nun scharf kommentiert.

In ihrer Sendung spielte Megyn einen Ausschnitt aus dem Podcast-Auftritt von Michelle ab und ließ kein gutes Haar an ihr. "Oh mein Gott, sie trieft vor Narzissmus, trieft geradezu davon. Könntest du wenigstens ein bisschen Bescheidenheit vortäuschen? Ich schäme mich für dich", schimpfte sie laut dem Magazin OK!. "Du wirkst auf mich sehr geschniegelt und künstlich, wenn ich ehrlich bin. Du sprichst nicht aus dem Herzen." Auch Michelles Kritik an der medialen Berichterstattung über ihre Kleidung ließ Megyn nicht gelten. "Der Grund, warum sie über deine Mode geschrieben haben, ist, dass du eine Frau bist. Es war nicht dazu gedacht, dich herabzuwürdigen", sagte sie. Außerdem wies sie darauf hin, dass weibliche Politikerinnen grundsätzlich auf diese Weise in den Medien behandelt würden. "Also verp*** dich mit diesem Quatsch von der Benachteiligung. Du bist nicht benachteiligt."

Michelles Aussagen beim Essence Festival hatten zuvor bereits für hitzige Reaktionen in den sozialen Medien gesorgt. Nutzer schrieben Dinge wie "Nie endender Albtraum" oder warfen ihr vor, im Luxus zu leben und trotzdem "nur zu klagen". Gegenüber Keke hatte die Autorin und frühere First Lady erklärt, sie habe damals schnell verstanden, wie Frauen in der Politik behandelt werden. "Die ersten Artikel begannen immer mit: 'Sie trug einen lila Mantel und diese Schuhe.' Es war egal, was ich gesagt hatte, Keke. Der Artikel begann immer damit, was ich anhatte", berichtete Michelle und kritisierte, dass Frauen in der Öffentlichkeit nur auf ihr Aussehen reduziert würden. Sie betonte dabei auch ihre Stärken als Rednerin: "Ich halte leidenschaftliche Reden. Ich war immer eine kraftvolle Rednerin." Barack (64) und Michelle Obama sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Obama, März 2025

Anzeige Anzeige

Megyn Kelly, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Barack und Michelle Obama im August 2024