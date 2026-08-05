Michelle schwärmt: Barack Obama wirkt mit 65 heißer denn je

Großer Ehrentag im Hause Obama: Der frühere US-Präsident Barack (65) feierte am 4. August seinen 65. Geburtstag – und seine Ehefrau Michelle (62) widmete ihm zu diesem Anlass eine besonders innige Liebeserklärung auf Instagram. Auf einem neuen Social-Media-Schnappschuss zeigt sich das Paar gewohnt stilvoll gekleidet und vertraut: Er im eleganten blauen Anzug, sie im weißen Kleid sanft an seine Schulter gelehnt. Michelle bringt ihre Gefühle unter dem Beitrag kurz und treffend auf den Punkt: "Happy birthday, Barack! 65 sah nie besser aus. [...] Ich liebe dich." Die Netz-Community reagiert begeistert auf das alterslose Auftreten des Jubilars und feiert die beiden als absolutes Traumpaar.

Parallel gratuliert auch die Obama Foundation mit einem emotionalen Rückblick auf seinen Lebensweg – von der South Side in Chicago über das Weiße Haus bis zur heutigen Stiftungsarbeit. Doch der Ex-Präsident selbst blickt mit einer gehörigen Portion Selbstironie auf das Älterwerden. Im Gespräch mit People gestand der leidenschaftliche Sportler, dass er auf dem Basketballfeld inzwischen lieber seine Knie und Achillessehnen schont, statt wilde Sprintduelle zu suchen. Beim Thema Beweglichkeit müsse er sich zudem seiner Frau geschlagen geben – regelmäßiges Dehnen sei seine persönliche nächste Hürde.

Auch wenn sich der Jubilar im Scherz nachgesagt hat, im direkten Vergleich zu seiner Gattin optisch stets den Kürzeren zu ziehen, lässt Michelle diese Tiefstapelei nicht gelten. Sein ergrautes Haar verdeutliche laut Michelle lediglich seine Reife und verleihe ihm zusätzliche Würde. Diese spielerische, humorvolle Dynamik prägt die Ehe der beiden seit Jahrzehnten und zeugt von einer tiefen, unerschütterlichen Vertrautheit. Dass die Rolle der First Lady ursprünglich gar nicht in Michelles Lebensentwurf passte, ist heute längst Geschichte: An der Seite ihres Mannes hat sie ihren ganz eigenen Weg gefunden. Ob auf dem großen gesellschaftlichen Parkett oder bei privaten Jubiläen – die beiden beweisen an diesem Tag einmal mehr, wie stark ihre Verbindung geblieben ist.

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michelleobama Barack und Michelle Obama

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Getty Images Barack Obama, Michelle Obama, Malia Obama und Sasha Obama bei der Eröffnung des Barack Obama Presidential Center in Chicago, 18. Juni 2026

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Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025