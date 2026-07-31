Nicht mal Steven Spielberg bekam diesen 80er-Sci-Fi-Film

Steven Spielberg (79) ist eine der einflussreichsten Figuren des Science-Fiction-Kinos - Filme wie "E.T. - Der Außerirdische", Jurassic Park oder "Krieg der Welten" sind längst Meilensteine des Genres. Doch selbst der Regie-Altmeister blitzt manchmal ab: Wie Schauspieler und Komiker Seth Rogen (44) jetzt in einem Beitrag auf X enthüllte, versuchte Spielberg vergeblich, die Filmrechte für ein Remake des Sci-Fi-Kultfilms "The Last Starfighter" aus dem Jahr 1984 zu erwerben. Doch der Originalautor ließ nicht mit sich reden – nicht einmal für eine Hollywoodlegende.

Seth Rogen berichtete, dass er gemeinsam mit Drehbuchautor Gary Whitta ebenfalls hinter den Rechten an "The Last Starfighter" her war – und dabei von Spielberg höchstpersönlich erfuhr, dass auch er gescheitert sei. "Spielberg selbst hat mir erzählt, dass auch er die Rechte nicht bekommen konnte, nachdem ich ihm gesagt hatte, wie lange ich es schon versucht hatte", zitierte Seth den Regisseur auf X. Der "Ananas Express"-Star fügte hinzu: "Soweit ich weiß, besitzt der ursprüngliche Autor Jonathan R. Betuel die Rechte - und er denkt überhaupt nicht daran, sie abzugeben."

Bei "The Last Starfighter" handelt es sich um einen 1984 erschienenen Science-Fiction-Film, in dessen Mittelpunkt der Teenager Alex Rogan steht. Er wird nach einem Highscore in einem Arcade-Spiel in einen intergalaktischen Krieg hineingezogen. Obwohl der Film in den Jahrzehnten seit seinem Erscheinen eine treue Fangemeinde aufgebaut hat, ist er außerhalb der USA kaum bekannt. In Deutschland existieren weder eine DVD- oder Blu-ray-Veröffentlichung noch eine Streaming-Option. Autor Jonathan Betuel, der auch den Film "T-Rex" schrieb, lebt zurückgezogen und zeigt keinerlei Interesse daran, die Rechte an seinem Werk abzugeben.

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Getty Images Steven Spielberg bei den Annual Writers Guild Awards 2023

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Getty Images Bei den Producers Guild Awards 2026 in Los Angeles: Seth Rogen auf dem roten Teppich

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Imago Jonathan R. Betuel am Set von "My Science Project"

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