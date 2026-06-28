"Natürlich Blond": Jennifer Coolidge enthüllt Casting-Panne

Jennifer Coolidge (64) sorgt bei einem Jubiläumsevent zu "Natürlich blond" in New York für jede Menge Lacher. Die Schauspielerin traf sich dort mit ihren ehemaligen Kollegen, um gemeinsam mit den Fans den 25. Geburtstag der Kultkomödie zu feiern. Vor Ort verriet Jennifer laut Entertainment Weekly ein kurioses Detail aus der Anfangszeit des Projekts: Beim Casting war sie felsenfest davon ausgegangen, dass sie für die Hauptrolle der Elle Woods vorspricht. Heute weiß jeder, dass diese Rolle an Reese Witherspoon (50) ging – doch Jennifer wurde als quirlige Maniküristin Paulette Bonafonté Parcelle selbst zum absoluten Publikumsliebling.

Jennifer schilderte offen, wie besonders der Job für sie bis heute ist. "Ich war so glücklich, in diesem Film mitspielen zu dürfen, es ist einer meiner liebsten Jobs überhaupt", erzählte sie vor den begeisterten Fans. Als man ihr damals erklärte, sie werde nicht Elle, sondern Paulette spielen, ahnte sie noch nicht, wie sehr die Figur einschlagen würde: Paulette stahl in vielen Szenen allen die Show. Beim Event wurden einige ihrer besten Szenen eingespielt, die Jennifer mit gewohnt trockenem Humor kommentierte. Neben Reese und Jennifer standen auch Selma Blair (54), Ali Larter (50), Matthew Davis (48) und Victor Garber (77) auf der Bühne, außerdem stellte Newcomerin Lexi Minetree sich als neue, junge Elle für die geplante Vorgeschichte zur Filmreihe vor.

Ein dritter Kinofilm ist seit Längerem im Gespräch, und für Reese steht fest, dass Jennifer darin nicht fehlen darf. "Es gibt kein 'Natürlich blond 3' ohne Jennifer Coolidge", stellte Reese im Gespräch mit Entertainment Tonight klar. Jennifer selbst betonte wenig später gegenüber Extra, wie gern sie wieder in ihre Kultrolle schlüpfen würde: "Natürlich wäre ich dabei. Ich höre schon so lange davon, vielleicht passiert es jetzt wirklich. Ich würde es absolut lieben, 'Natürlich blond 3' zu machen." Abseits ihrer gemeinsamen Filmkarriere verbindet die beiden Frauen eine langjährige Bekanntschaft, die sie immer wieder bei nostalgischen Wiedersehen wie diesem aufleben lassen – zur Freude all der Fans, die mit Elle und Paulette aufgewachsen sind.

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Getty Images Reese Witherspoon und Jennifer Coolidge bei Prime Videos Feier zu "Elle World" in New York, 20. Juni 2026

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Jennifer Coolidge und Reese Witherspoon in "Natürlich Blond"

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Getty Images Bei der Premiere von "Elle" in New York: Lexi Minetree und Reese Witherspoon