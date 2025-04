Jennifer Coolidge findet Pete Davidson mysteriös

Jennifer Coolidge (63) und Pete Davidson (31) standen gemeinsam für den neuen Film "Riff Raff" vor der Kamera – und trotz intensiver gemeinsamer Szenen bezeichnete die Schauspielerin ihren Kollegen als äußerst rätselhaft. "Er war irgendwie der Geheimnisvollste von allen", erzählte Jennifer über Pete in einem Interview mit Us Weekly. Ein Moment am Set ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben: Während sie in einer kleinen, eiskalten Hütte in den Wäldern von New Jersey drehten, fuhr eines Tages ein Rolls-Royce über die vereiste Straße den Hügel hinauf. "Ich dachte: 'Wer ist das?' Und dann war es Pete Davidson", berichtete sie weiter. Der Film "Riff Raff", eine Krimikomödie, vereint eine beeindruckende Besetzung, zu der neben Jennifer und Pete auch Ed Harris (74), Gabrielle Union (52), Bill Murray (74) und Lewis Pullman (32) zählen.

Jennifer verkörpert in "Riff Raff" Ruth, die selbstzerstörerische Ex-Frau von Eds Figur Vincent. Obwohl sie bereits viele herausragende Kollegen in ihrer Karriere getroffen hat, sei die Arbeit an diesem Film für Jennifer etwas ganz Besonderes gewesen. "Ich musste mich immer wieder kneifen, dass ich mit solchen Leuten arbeiten durfte", gestand sie. Besonders erwähnte sie die Performance von Bill, der als alternder Mafiaboss eine völlig andere Facette seines Könnens zeigte. Während die Produktion in weniger als einem Monat abgeschlossen wurde, erinnerte sich Jennifer mit einem Schmunzeln: "Es gab kaum Platz, also mussten wir viel Zeit miteinander verbringen. Das war forciert, aber auch schön, weil man sich wirklich kennengelernt hat."

Jennifer Coolidge, bekannt aus Produktionen wie "The White Lotus", lobte auch ihre jüngeren Co-Stars wie Lewis Pullman und Emanuela Postacchini als echte Talente von morgen. Für Jennifer war "Riff Raff" eine Gelegenheit, sich aus ihrer Komfortzone zu wagen und in einem Ensemble mitzuwirken, das sie faszinierte. Pete, der vor allem durch seine Auftritte bei Saturday Night Live und seine unvorhersehbare Persönlichkeit bekannt ist, scheint die Schauspielerin nachhaltig beeindruckt zu haben. Pete erklärte kürzlich aber auch, dass er zukünftig gerne mehr ernste Rollen wie diese übernehmen möchte. Der Film ist mittlerweile online verfügbar und gibt Einblick in diese besondere Zusammenarbeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Coolidge auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Anzeige Anzeige