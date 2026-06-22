Reese Witherspoon feiert 25 Jahre "Natürlich blond"

Zum 25. Jubiläum des Kultfilms "Natürlich blond" hat Reese Witherspoon (50) am vergangenen Wochenende gemeinsam mit ihren Co-Stars das große Wiedersehen gefeiert, wie Deadline berichtet. Im "Hall des Lumières" in New York kamen beim Event "Elle World" von Prime Video unter anderem Jennifer Coolidge (64), Selma Blair (53) und Ali Larter (50) zusammen, um auf ein Vierteljahrhundert der kultigen Komödie anzustoßen. Passend zur Gelegenheit griffen die Stars auch modisch tief in die Rosa-Kiste: Reese erschien in einem pinken Satinkleid von Prada mit Christian-Louboutin-Absätzen, während Selma in einem pink-schwarzen Tom-Ford-Kleid glänzte und Jennifer in einem fließenden Leopardenprint-Abendkleid alle Blicke auf sich zog. Ali Larter trug ein schwarzes Kleid mit Blumendetails von Carolina Herrera, und auch Sängerin Hoku, deren Hit "Perfect Day" im Original-Soundtrack des Films zu hören ist, war mit von der Partie.

Neben der Jubiläumsfeier diente das Event auch als Bühne für das neue Prequel "Elle", das am 1. Juli bei Prime Video startet. Newcomerin Lexi Minetree übernimmt darin die Rolle der jungen Elle Woods – und ist ebenso wie die Stars der Serie bei dem Treffen zugegen gewesen. Jennifer Coolidge nutzte den Abend außerdem für eine amüsante Enthüllung: Beim Casting des Originalfilms habe sie tatsächlich geglaubt, sich für die Hauptrolle zu bewerben. "Ich dachte dummerweise, dass ich bei dem Vorsprechen Elle spielen würde", gab sie laut Deadline auf der Panel-Diskussion zu.

Reese, die bei der neuen Serie als ausführende Produzentin hinter den Kulissen mitwirkt, plauderte zuletzt in der "The Graham Norton Show" aus dem Nähkästchen: Sie hatte sich damals vertraglich zusichern lassen, die gesamte Filmgarderobe behalten zu dürfen – darunter rund 77 Paar Jimmy-Choo-Schuhe. Bis zum 15. Jubiläum des Films lagerte sie diese unberührt ein, ehe sie sie zum ersten Mal wieder herausholte. "Manche passten, andere nicht. Ich habe sie alle meiner Tochter gezeigt – das war wirklich toll", erinnerte sie sich. Ihre Tochter Ava stammt aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Ryan Phillippe (51), von dem sie sich 2006 trennte.

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Getty Images Lexi Minetree und Reese Witherspoon bei der Prime-Video-Feier zu "Elle World" in New York

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Getty Images Gruppe von Gästen bei der Prime-Video-Feier zu "Elle World" in New York City

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Instagram / leximinetree Lexi Minetree, Schauspielerin