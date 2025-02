Natasha Rothwell vermisste Jennifer am "The White Lotus"-Set

Fans von "The White Lotus" können sich auf die dritte Staffel der Erfolgsserie freuen, doch eine bekannte Figur wird fehlen: Jennifer Coolidge, die als Tanya McQuoid unvergesslich wurde, wird nicht mehr dabei sein, da ihre Figur im Finale der zweiten Staffel ums Leben kam. Natasha Rothwell (44), die in ihre Rolle als Spa-Managerin Belinda zurückkehrt, offenbarte bei der Premiere der neuen Staffel gegenüber People, wie sehr sie ihre Kollegin vermisst. "Jennifer ist ein Vibe! Ich vermisse sie!", schwärmte Natasha und ergänzte: "Sie hat einfach eine großartige Energie."

Trotzdem hatte Natasha beim Dreh von Staffel drei viel Freude. Sie erzählte dem Magazin, dass der Wechsel des Casts viel Raum für neue Dynamiken geschaffen habe. "Wir waren wie eine kleine Karawane, die sich ständig durch verschiedene Drehorte bewegt hat", erklärte sie. Besonders schätzte Natasha die Gesellschaft von Kolleginnen und Kollegen wie Walton Goggins und Parker Posey (56), die in der neuen Staffel Teil des Ensembles sind. Insgesamt lobte sie die lockere Atmosphäre und die Gelegenheit, viele der Stars bei Drinks an der Hotelbar persönlich kennenzulernen.

Trotz der traumhaften Kulisse in Thailand und des Spaßes mit dem neuen Cast bleibt für Natasha die gemeinsame Zeit mit Jennifer unvergesslich. Die Schauspielerin, die mit American Pie ihren großen Durchbruch feierte, ist für ihre skurrilen und humorvollen Auftritte nicht nur am Set, sondern weltweit beliebt. Mit ihrer einzigartigen Schauspielerei hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut – und auch ihre Kollegen schätzen sie sehr. 2024 wurde sie für ihre Rolle in "The White Lotus" sogar mit einem Emmy ausgezeichnet.

Getty Images Parker Posey bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus"

Getty Images Jennifer Coolidge bei den Emmy Awards 2021

