"The White Lotus" verändert Jennifer Coolidges Liebesleben

Jennifer Coolidge (63), bekannt aus der preisgekrönten Serie "The White Lotus", plauderte in einem Interview mit der Sunday Times über erstaunliche Veränderungen in ihrem Liebesleben. Die Schauspielerin, die in der Serie die exzentrische Tanya McQuoid verkörpert, verriet, dass sich ihre Rolle direkt auf ihre Anziehungskraft ausgewirkt habe. "Obwohl ich eine total Verrückte spiele, kommen jetzt süße Typen auf mich zu", erklärte sie. Während sie als Tanya das Publikum begeistert, reißt die Aufmerksamkeit selbst nach dem dramatischen Schicksal ihrer Figur in der zweiten Staffel nicht ab.

Besonders humorvoll erinnerte sich Jennifer an eine ungewöhnliche Begegnung in New Orleans, bei der ein kleiner Mann mit einem bauchfreien T-Shirt und roten Cowboy-Stiefeln ihr ein Date anbot. "Da war nichts gegen ihn einzuwenden, aber man erwartet irgendwie, dass ein Brad Pitt (61) vorbeikommt und einen von den Socken reißt", scherzte die Schauspielerin. Doch nicht nur skurrile Verehrer, sondern auch ganz neue Möglichkeiten und Menschen treten dank der Serie in ihr Leben. "Vielleicht sehen die Leute jetzt noch eine andere Seite von mir. Plötzlich habe ich mit Menschen zu tun, zu deren Kreisen ich vorher keinen Zugang hatte", sagte sie.

Jennifer, die seit Jahrzehnten in der Filmbranche für ihre skurrilen und unvergesslichen Rollen bekannt ist, ist für ihre humorvolle Art auch abseits der Leinwand beliebt. Neben ihren Auftritten in Filmen wie "Natürlich blond" und "Shotgun Wedding" beeinflusste insbesondere American Pie ihr Image weit über den Film hinaus. In einem Interview mit Variety 2022 erinnerte sie sich daran: "Ich habe extrem davon profitiert, die 'MILF' zu spielen, und ich hatte viele sexuelle Erlebnisse durch 'American Pie'. Es gab so viele Vorteile, diesen Film zu machen." Fans lieben Jennifer gerade für ihre Ehrlichkeit – und diese scheint auch in der Liebe Früchte zu tragen.

Getty Images Der Cast von "The White Lotus" im September 2022

Getty Images Finch (Eddie Kaye) und Stiflers Mom (Jennifer Coolidge) in "American Pie"

