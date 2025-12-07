Hilary Duff war früher von Jennifer Coolidge eingeschüchtert

Hilary Duff (38) hat kürzlich von ihren Erfahrungen am Set des Films "A Cinderella Story" aus dem Jahr 2004 erzählt. In einem Interview erinnerte sich die Schauspielerin laut Page Six daran, wie sehr Jennifer Coolidge (64) sie damals beeindruckte und gleichzeitig einschüchterte. Jennifer spielte in der modernen Adaption des Märchens die Rolle der bösen Stiefmutter Fiona. "Sie war einfach so gut in ihrer Rolle, dass es als Teenager wirklich beängstigend war", erinnerte sich Hilary. Mit gerade einmal 15 Jahren war sie von Jennifer beeindruckt, die in ihrer Darstellung voll aufging: "Ich musste mir immer wieder sagen, 'Du drehst nur einen Film.'"

Die American Pie-Ikone, die vielen Comedy-Fans womöglich nur als "Stifler's Mom" bekannt ist, war auch in ihrer Rolle als böse Stiefmutter so überzeugend, dass Hilary sich oft unwohl fühlte. Die Emmy-prämierte Schauspielerin machte in ihrer Darstellung keine halben Sachen, was auch die generelle Ernsthaftigkeit der Arbeit am Set beeinflusste. Neben Hilary, die stets Privates mit ihren Fans teilt, wirkten in der Produktion unter der Regie von Mark Rosman auch Chad Michael Murray (44), der den charmanten Austin spielte, und Regina King (54) als gutmütige Rhonda, die modernisierte Version der Fee, mit. Für das Publikum wurde der Film ein großer Erfolg. Weltweit spielte der Streifen bei einem Budget von 19 Millionen Dollar (16,3 Millionen Euro) rund 70 Millionen US-Dollar (60 Millionen Euro) ein.

Seitdem haben sich die Karrieren der beiden Schauspielerinnen unterschiedlich entwickelt, doch es verbindet sie bis heute der Kultfilm. Jennifer, die durch ihre Rolle in "American Pie" weltbekannt wurde, erlebte zuletzt ein Karrierehoch, unter anderem durch ihre preisgekrönte Arbeit in der Serie "The White Lotus". Hilary, die einst mit "Lizzie McGuire" Millionen begeisterte, hingegen ist mittlerweile stolze Mutter von vier Kindern und blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin. Unter anderem als Mitgründerin des Duftunternehmens "Below 60" startete sie abseits von Kameras durch. Auch Chad Michael Murray sprach dieses Jahr über die Bedeutung des Kultfilms und skizzierte gegenüber Parade eine Idee für ein mögliches Sequel – doch ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Hilary Duff war früher eingeschüchtert von Jennifer Coolidge.

ActionPress/Rex Features / Rex Features Eddie Kay Thomas und Jennifer Coolidge in "American Pie"

Getty Images Chad Michael Murray und Hilary Duff, 2004