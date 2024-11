Das sind die strahlenden Gewinner der deutschen GQ-Awards

Am Donnerstag fanden in Berlin die GQ Men of the Year Awards statt. Das Magazin ehrte internationale und nationale Persönlichkeiten, die "ein wenig heller leuchten, die durch ihr Denken, ihr Handeln und auch ihren Mut dazu anregen, die eigene Perspektive neu zu denken", wie es in einer Pressemitteilung von GQ heißt. Ausgezeichnet wurde unter anderem der Schauspieler Nicholas Hoult (34) als "Actor of the Year". Auf der anderen Seite wurde die "The White Lotus"-Darstellerin Jennifer Coolidge mit dem Preis "Woman of the Year" bedacht. Darüber hinaus durfte sich auch ihr Kollege Kyle MacLachlan (65) über eine Auszeichnung freuen. Der ehemalige "Twin Peaks"-Star bekam den besonderen Preis "Icon of the Year". Als deutscher Künstler bekam der Rapper Luciano (30) die Auszeichnung "Musician of the Year".

Besonders bewegend soll die Dankesrede von Kyle gewesen sein, wie in der Mitteilung weiter betont wird. Der Serienstar erklärt, dass Erfolg für ihn nicht der Ruhm oder viele Filmpreise seien. Der wahre Erfolg liege für ihn darin, ein guter Vater und ein Vorbild für seinen Sohn zu sein. Außerdem meint er, dass ihm das Älterwerden dabei helfe, mehr zu sich selbst zu finden. Nicholas hingegen scheint gar nicht so recht glauben zu können, für seine schauspielerische Leistung ausgezeichnet zu werden. Er erklärt, es sei schön, bestätigt zu bekommen, dass neben seiner Mutter offenbar auch andere denken würden, er sei der "Actor of the Year".

Nicholas' Stern am Hollywood-Himmel scheint aktuell tatsächlich besonders hell zu strahlen. Sein Können und vor allem seine Wandlungsfähigkeit bewies er bereits in Blockbustern wie "Mad Max – Fury Road", "X-Men: Erste Entscheidung" oder "Tolkien". Im kommenden Jahr spielt er eine der Hauptrollen im heiß ersehnten Remake von "Nosferatu". Auch privat kann er sich wohl nicht beschweren. Mit seiner Partnerin Bryana Holly (31) ist er seit Kurzem verlobt, die beiden haben zwei Kinder. Seit einigen Wochen kursieren bereits Gerüchte, dass das Paar sogar schon heimlich geheiratet habe – der Brite bezeichnete seine Liebste in einem Interview nämlich als seine Frau und erklärte danach, den Begriff ganz bewusst verwendet zu haben.

Getty Images Luciano, Preisträger der GQ Awards 2024

Getty Images Nicholas Hoult bei den GQ Men of the Year Awards in Berlin 2024

