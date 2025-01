Jennifer Coolidge überrascht Fans mit ihrer "echten" Stimme

Jennifer Coolidge ist nicht nur durch ihre ikonischen Rollen berühmt, sondern auch für eine Stimme, die längst Kultstatus erreicht hat. Egal ob in American Pie oder "The White Lotus" – ihr unverkennbarer Klang macht sie einzigartig. Kein Wunder also, dass Stars wie Ariana Grande (31) und Sabrina Carpenter (25) sie regelmäßig parodieren. Doch jetzt sorgt ein virales Video für Furore: Auf dem roten Teppich der Golden Globes wurde Jennifer von Komiker Matt Friend interviewt, der sie dabei meisterhaft imitierte. Während sie herzlich lachte und ihm ihren Segen gab, staunten Fans darüber, wie anders ihre eigentliche Sprechstimme dabei klang.

Als der Clip auf X die Runde machte, konnten sich einige Nutzer kaum zurückhalten. "Warum klingt er mehr nach Jennifer Coolidge als sie selbst?", fragte ein User. Ein weiterer kommentierte: "Was zur Hölle, ich habe noch nie ihre echte Stimme gehört. Irgendwie will ich nur, dass sie die andere Stimme hat." Einige fühlten sich regelrecht betrogen: "Ich bin fassungslos. Mein ganzes Leben war eine Lüge!" Während andere scherzten: "Ich fühle mich betrogen, verwirrt und leicht verstört. Aber ich liebe sie trotzdem."

Fans der Erfolgsserie "The White Lotus" müssen nicht mehr lange warten, bis sie Jennifer erneut in ihrer Paraderolle bewundern können. Trotz des dramatischen Endes ihrer Figur Tanya McQuoid wird die Schauspielerin wohl im Februar für die dritte Staffel zurückkehren. Showrunner Mike White verriet gegenüber Entertainment Weekly: "Jennifer ist meine Freundin, und alle haben sie in der ersten Staffel geliebt. Ich dachte: 'Ich kann nicht ohne Jennifer nach Italien gehen.' Und vielleicht ist das immer noch der Fall – vielleicht kann man auch nicht ohne Jennifer nach Japan gehen." Neben der Kultblondine erweitert ein beeindruckender Cast die Besetzung, darunter "Iron Man"-Star Leslie Bibb, Harry Potter-Bösewicht Jason Isaacs (61) und "True Detective"-Bekanntheit Michelle Monaghan (48).

Getty Images Jennifer Coolidge, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Coolidge im Jahr 2014

