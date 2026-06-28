Pariser Fashion Week: Britney Spears' Söhne laufen mit

Britney Spears (44) darf sich über ein besonderes Ereignis freuen: Ihre Söhne Sean Preston Federline (20) und Jayden James Federline (19) haben bei der Pariser Fashion Week ihr Laufstegdebüt gefeiert. Für die Vetements-Menswear-Show zur Saison Frühjahr/Sommer 2027 schritten die beiden über den Catwalk – und sorgten dabei mit ihren Looks für Aufsehen. Wie unter anderem das Magazin People berichtet, lief Sean mit einem langen schwarzen Seidenmantel über einem dunklen Hemd mit Krawatte, kombiniert mit Jeans und glänzenden schwarzen Schuhen. Jayden hingegen erschien in heller Used-Jeans mit einem eng anliegenden weißen Tanktop und Ledergürtel mit baumelnden Ketten.

Die 20- und 19-jährigen Brüder waren nicht die einzigen bekannten Gesichter auf dem Laufsteg: Auch Schauspielerin Sharon Stone (68) lief in einem Schwarz-Weiß-Look über den Catwalk. Im Publikum saßen North West (13), die älteste Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (49), Sänger Maluma (32) sowie Bill Kaulitz (36) von der Band Tokio Hotel. Jayden selbst meldete sich nach dem Event selbst zu Wort und richtete sich direkt an Vetements-Kreativdirektor Guram Gvasalia: "Danke dir so sehr, dass du mich für deine wahnsinnige Modenschau laufen lassen hast. Ich werde für diese unglaubliche Gelegenheit ewig dankbar sein." Für Jayden war es nicht der erste Auftritt in der Modewelt – bereits im Mai war er bei der Dior-Cruise-Show in Los Angeles zu sehen gewesen, bei der auch Miley Cyrus (33) und Sabrina Carpenter (27) dabei waren.

Die beiden Söhne stammen aus der Ehe von Britney und Kevin Federline (48), die 2004 heirateten und sich 2007 scheiden ließen. Nach der Scheidung wuchsen Sean und Jayden überwiegend beim Vater auf, der zeitweise mit den Jungs nach Hawaii zog. In seiner 2025 erschienenen Autobiografie "You Thought You Knew" schrieb Kevin über seine Söhne: "Ihnen dabei zuzusehen, wie sie füreinander zu den größten Unterstützern geworden sind, war eines meiner größten Glücke." In jüngerer Zeit sind Britney und ihre Söhne wieder enger zusammengewachsen. Nachdem die Sängerin im März in Kalifornien wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgenommen worden war und anschließend eine Behandlungseinrichtung aufsuchte, stand Jayden ihr nach Angaben von People zur Seite. Ein Insider schilderte gegenüber dem Magazin: "Britney liebt beide gleichermaßen. Sie sind ihre ganze Welt."

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

Anzeige Anzeige

Imago Bei einer Premiere in Hollywood: Britney Spears und Kevin Federline, 7. Oktober 2005