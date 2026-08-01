Videoclip: Britney Spears erlebt Nippelblitzer beim Reiten

Britney Spears (44) hat sich ihren mehr als 41 Millionen Instagram-Followern von einer unerwarteten Seite gezeigt. Die Sängerin postete jetzt Videoaufnahmen von sich beim Reiten – und dabei kam es zu einem unfreiwilligen Nippelblitzer. In den Clips trägt sie ein schulterfreies rotes Top sowie einen gemusterten rot-weißen Rock, darunter keinen BH. Um ihre Brustwarzen zu verdecken, legte die Sängerin in mehreren der Videos Diamant-Emojis über die entsprechenden Stellen. Unterlegt sind die Clips unter anderem mit Stings (74) Song "Fields of Gold".

Britney schien die Panne nicht weiter zu stören, denn sie lächelte fröhlich weiter in die Kamera. Die Aufnahmen entstanden kurz nach einer turbulenten Phase in ihrem Leben: Im März war sie in der Nähe ihres Anwesens im kalifornischen Westlake Village wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Sie bekannte sich schuldig – vertreten durch ihren Anwalt Michael Goldstein, ohne persönlich vor Gericht zu erscheinen – und wurde zu zwölf Monaten Bewährung verurteilt. Außerdem muss sie an einem dreimonatigen Drogen- und Alkohol-Bildungsprogramm teilnehmen, wöchentlich einen Psychologen und zweimal im Monat einen Psychiater aufsuchen sowie auf Alkohol und Drogen verzichten.

Laut Daily Mail sollen ihre beiden Söhne nach dem Vorfall eingegriffen und Britney dazu bewegt haben, in eine Reha-Klinik zu gehen. "Die Jungs fingen an, sich einzumischen. Sie sind die Einzigen, auf die sie hört, und sie waren so liebevoll, so freundlich, aber auch so bestimmt. Das war für sie nicht verhandelbar", zitierte die Daily Mail eine Quelle. Die beiden Söhne stammen aus Britneys Ehe mit dem Tänzer Kevin Federline (48). Die beiden heirateten 2004 und trennten sich 2007, woraufhin Kevin das Hauptsorgerecht für die gemeinsamen Kinder erhielt.

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears

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Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.