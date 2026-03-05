Britney Spears wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Britney Spears (44) ist am Mittwochabend in Kalifornien festgenommen worden. Nach Informationen von TMZ wurde die Sängerin im Ventura County von der California Highway Patrol wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer gestoppt. Gegen 21.30 Uhr legten die Beamten ihr Handschellen an und brachten sie in Gewahrsam. In den Unterlagen des Sheriffbüros von Ventura County wird der Arrest vermerkt – daraus geht außerdem hervor, dass Britney inzwischen wieder auf freiem Fuß ist. Der Vorfall ereignete sich während einer Verkehrskontrolle auf einer Straße im Bezirk nördlich von Los Angeles. Die Ermittlungen dauern an, weitere Einzelheiten gaben die Behörden zunächst nicht bekannt.

Wie TMZ weiter berichtet, stoppten Einsatzkräfte der California Highway Patrol das Fahrzeug der Popikone und führten die üblichen Maßnahmen bei einem Verdacht auf DUI durch. Dazu zählten vor Ort Prüfschritte und die anschließende Überstellung, die in die Registrierung als Inhaftierte beim Sheriff mündete. Ob es bei der Kontrolle zu einem Unfall, Verletzten oder Sachschäden kam, teilten die Stellen nicht mit. Auch Angaben zu einem möglichen Atem- oder Blutalkoholtest wurden bislang nicht veröffentlicht. Laut dem öffentlich einsehbaren Datensatz des Sheriffbüros ist Britney nach der Nacht wieder entlassen worden; zu möglichen Auflagen oder einem kommenden Gerichtstermin gibt es noch keine bestätigten Informationen.

Die Festnahme kommt zu einer ohnehin schwierigen Zeit für die Musikerin. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Britney mit finanziellen Forderungen der Steuerbehörde konfrontiert ist. Die 44-Jährige soll für das Jahr 2021 mehr als 611.000 Euro an Nachzahlungen und Strafgebühren schulden. Britney bestreitet die Forderungen jedoch und hat rechtliche Schritte eingeleitet. Die zweifache Mutter, die mit Songs wie "Baby One More Time" und "Toxic" weltberühmt wurde, stand in der Vergangenheit bereits mehrfach im Fokus der Öffentlichkeit – vor allem wegen ihrer langjährigen Vormundschaft, die erst 2021 nach einem erbitterten Rechtsstreit beendet wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige