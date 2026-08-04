Britney Spears zeigt sich mit durchsichtigem Rock in Malibu

Britney Spears (44) ist entspannt und gut gelaunt in Malibu unterwegs. Die Popsängerin zeigte sich an der Küste in einem schulterfreien weißen Oberteil, das sie mit einem pinken, halbtransparenten Rock kombinierte – unter dem knappe Unterwäsche zu sehen war, wie Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen. Ihre langen blonden Haare trug sie offen über die Schultern und eine Louis-Vuitton-Handtasche rundete den Look ab. An ihrer Seite war ihr Bodyguard, mit dem sie gemeinsam die Strandgegend erkundete.

Der Ausflug nach Malibu ist nicht das erste Mal, dass Britney in letzter Zeit von sich reden macht. Kürzlich sorgte sie für Aufsehen, als sie auf der vielbefahrenen US-101-Autobahn durch das geöffnete Schiebedach ihrer Mercedes G-Klasse ragte. Eine Quelle berichtete damals gegenüber TMZ, dass es ihr sehr gut gehe und man sich über den Anblick keine Sorgen machen solle – es handele sich schlicht um "harmlosen, guten Spaß".

Britney hatte im Frühjahr nach einem DUI-Vorfall, Trunkenheit am Steuer, im März eine Entzugstherapie absolviert. Seitdem wirkt die zweifache Mutter sichtlich erholt und genießt ihr Leben offenbar in vollen Zügen. Laut der Quelle mache sie eine sehr gute Entwicklung durch.

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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Instagram / britneyspears Britney Spears und ihr Fahrer

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears