Rapper & Co.: Antonia Rot packt über pikante Promi-DMs aus

Antonia Rot packt aus, was wirklich in ihrem Postfach landet! Im Gespräch mit Promiflash verrät die Reality-TV-Bekanntheit nun, dass sie online kaum mit bösen Kommentaren zu kämpfen hat – dafür aber mit einer Flut an eindeutigen Angeboten. Statt Hass trudeln bei der OnlyFans-Creatorin vor allem Nachrichten von Männern ein, die ganz bestimmte Absichten haben. "Ich bekomme halt immer von irgendwelchen Typen irgendwelche Nachrichten. Aber das war es eigentlich auch", erklärt Antonia im Gespräch. Und deutet an: Unter den Absendern sollen auch bekannte Gesichter aus der Musikszene sein. Namen möchte sie nicht preisgeben und belässt es bei der Andeutung: "Ich sage nur viele deutsche Rapper."

Ihr Partner Oliver Ginkel, der die pikanten DMs ebenfalls mitbekommt, offenbart, wie direkt manche Absender werden. Er berichtet von Nachrichten mit Sprüchen wie: "Ich will dich b*msen", die im gemeinsamen Alltag längst nichts Ungewöhnliches mehr sind. Neben den derben Anmachen finden sich in ihrem Postfach auch vermeintlich glamouröse Einladungen. So bekomme sie Angebote wie "Ich will dich einfliegen zu dem und dem Fußballspiel", berichtet die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin. Auf Nachfrage, ob sich dahinter etwa Fußballprofis verbergen, hält sie sich bedeckt – bestätigt aber, dass sich in der Vergangenheit auch "sehr viele internationale Persönlichkeiten" bei ihr gemeldet hätten.

Seit sie mit Oliver liiert ist, habe die Flut der Nachrichten jedoch deutlich abgenommen, wie Antonia erzählt. Die beiden teilen ihr Leben öffentlich auf Social Media und zeigen sich als eingespieltes Team, das offen über ihren Job als OnlyFans-Creatorin spricht. Und der lohnt sich auch finanziell, wie sie zudem im Promiflash-Interview verrät. Während Antonia mit ihrer offenen Art punktet, zeigt Oliver, dass er mit der Aufmerksamkeit, die seine Partnerin im Netz bekommt, gelassen umgeht.

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Instagram / antonia.rot Reality-TV-Star Antonia Rot lächelt lasziv.

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Imago Oliver Ginkel und Antonia Rot, 2026 bei Fame Fighting International

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Instagram / antonia.rot Oliver Ginkel und Antonia Rot, Reality-TV-Darsteller