Julius ist sauer: Sabrina Wlk erinnert ihn an Ex Antonia Rot

In der aktuellen Folge von Match My Ex gerät Realitystar Julius Tkatschenko in der Villa heftig ins Schleudern: Er bandelt zwar mit Sabrina Wlk an und verbringt auffällig viel Zeit mit ihr, doch gleichzeitig muss er mitansehen, wie die Blondine offen mit anderen Männern flirtet. Wie in der Sendung zu sehen ist, setzt Alan Wey noch einen drauf und erzählt Julius, dass Sabrina Mitbewohner Fabrizio Behrens küsste. "Es ist verwirrend gewesen gestern. Weil sie jemanden anderen geküsst hat, aber das weißt du ja", erklärt Alan ihm vor laufenden Kameras. Für Julius bricht in diesem Moment eine kleine Welt zusammen – vor allem, weil er mit Sabrina eigentlich klare Grenzen abgemacht hatte. Sichtlich getroffen schildert Julius vor den Kameras, dass er und Sabrina sich versprochen hätten, in der Villa nichts mit anderen anzufangen.

"Wir haben ausgemacht, dass wir das nicht machen. Ich hab es ihr versprochen und sie hat es mir eigentlich auch versprochen. Deswegen gehe ich damit auch ernster um", stellt er klar und bezeichnet Sabrinas Verhalten als "uncool" und "respektlos". Fabrizio versucht, die Situation zu entspannen, und sagt zu Julius, der Kuss sei kaum der Rede wert gewesen, eher ein Küsschen, bei dem er sich nur mit ihrem Lipgloss angemalt habe. Doch Julius bleibt hart: "Ich habe ihr ganz klipp und klar gesagt, wenn du etwas mit einem anderen Mann hast, dann ist es vorbei für mich. Deswegen muss ich jetzt schauen, was ich mit der Information anfange. Ich bin da knallhart." Unterstützung sucht er sich bei seiner Ex Anna Iffländer (30) und Mitbewohnerin Joanna, die ihn allerdings auffordern, die Situation nicht direkt abzubrechen, sondern das Gespräch zu suchen.

Im Gespräch mit Anna und Joanna kommt dann heraus, wie sehr Julius die Vergangenheit noch beschäftigt. "Ich will nicht wieder in die gleiche Falle tappen, wie ich es schon mal gemacht hab. Mit Antonia war genau dasselbe. Jeder Typ wollte was von ihr und ich war voll loyal. Das hat mir mein Leben zerstört. Ich will das niemals wieder erleben", erzählt er über seine Ex Antonia Rot, die er damals bei Germany Shore kennengelernt hatte. Anna mahnt ihn: "Du kannst nicht deine Vergangenheit immer auf das Heute beziehen." Joanna betont, er müsse über seine Gefühle reden, sonst bleibe er in einem Teufelskreis bei jeder neuen Frau.

Später stellt Julius sein Match Sabrina zur Rede, doch sie tut zunächst so, als könne sie sich an den Kuss mit Fabrizio kaum erinnern. Schließlich entschuldigt sich die Österreicherin bei ihm. Beide betonen, dass sie es ernst miteinander meinen. Julius macht deutlich, was er sich wünscht: "Ich will den Freiraum nicht. Das Einzige, was ich will, bist du." Beide vertragen sich mit einem leidenschaftlichen Zungenkuss. Sabrina kündigt in der Sendung an, an sich arbeiten zu wollen und ihm zu zeigen, dass er der Einzige für sie ist. Ob sie dieses Versprechen in der Villa halten kann, bleibt abzuwarten. Denn die anderen Bewohner sind misstrauisch und kaufen den Influencern ihre Gefühle füreinander nicht ab.

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CH Media Entertainment Sabrina Wlk, Julius Tkatschenko und Fabrizio Behrens in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Fabrizio Behrens und Sabrina Wlk in "Match My Ex"

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Instagram / antonia.rot Antonia Rot, Reality-TV-Bekanntheit

CH Media Entertainment Sabrina Wlk und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

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