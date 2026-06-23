Oliver Ginkel und Antonia erklären längere Reality-TV-Pause

Bei der Veranstaltung Fame Fighting International hat sich Oliver Ginkel nach längerer Zeit wieder öffentlich gezeigt – und das nicht allein. Gemeinsam mit seiner Freundin Antonia Rot erschien er auf dem roten Teppich des Events. An dem Abend bewies Oliver dort außerdem sein Können im Ring und trat vor Publikum zum Boxen an. Im Gespräch mit Promiflash ließ der Realitystar zuvor durchblicken, warum es zuletzt deutlich ruhiger um das Paar geworden ist.

Auf die Frage, ob die beiden keine neuen Shows mehr drehen würden, antwortete Oliver gegenüber Promiflash ausweichend: "Ich versuche das jetzt irgendwie, ohne Vertragsbrüche zu begehen, zu sagen: Wir sind gerade limitiert." Was genau hinter dieser Einschränkung steckt, wollte er nicht weiter erklären. Mangelndes Interesse seitens der Produktionen ist jedenfalls nicht der Grund für die Auszeit: "Anfragen liegen auf dem Tisch. Ob wir die dann annehmen oder nicht, das können wir leider nicht sagen", so Oliver weiter.

Antonia ergänzte im Interview, dass sich beide momentan voll auf ihre beruflichen Projekte konzentrieren würden. Während Oliver seinen Fokus klar auf das Boxen gelegt hat, setzt sie derzeit auf ihren lukrativen Job als OnlyFans-Creatorin. Das Paar hat sich durch verschiedene Realityformate eine Fangemeinde aufgebaut und ist auch in den sozialen Medien aktiv. Kennengelernt und ineinander verliebt haben sich die zwei in der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love.

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Instagram Oliver Ginkel und Antonia Rot, Juni 2026

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Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel, Juni 2025

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Imago Oliver Ginkel und Antonia Rot, 2026 bei Fame Fighting International