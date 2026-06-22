So viel verdient Antonia Rot in einem Monat mit OnlyFans

Antonia Rot lässt ihre Fans tief in ihre Einkommensverhältnisse blicken: Im Interview mit Promiflash hat die Reality-TV-Bekanntheit verraten, wie viel sie monatlich mit der Erotikplattform OnlyFans verdient – und die Zahlen können sich sehen lassen. "OnlyFans läuft immer noch super. Ich mache das schon sehr lange, aber ich verdiene immer noch monatlich fünfstellig", plaudert Antonia aus. Außerdem erklärte die Content Creatorin, dass der Verdienst nicht unbedingt davon abhängt, wie viel Haut man zulasse. "Du musst nicht alles zeigen. Es kommt darauf an, wen du fragst. Manche zeigen gar nichts und verdienen Millionen. Manche zeigen alles und verdienen Millionen. Es kommt völlig darauf an, wirklich", erklärte die Influencerin.

Tatkräftige Unterstützung bekommt Antonia von ihrem Partner Oliver Ginkel, der hinter der Kamera für sie tätig ist: "Das ist alles super und ich möchte mich natürlich noch weiter steigern. Und da hilft Olli mir." Er bleibt hingegen bescheiden: "Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gut mache oder nicht gut mache. Ich gebe mir Mühe." Antonia ist von seinen Fähigkeiten jedoch überzeugt: "Olli ist schon der beste Kameramann, würde ich sagen." Ob er irgendwann auch selbst vor der Kamera zu sehen sein wird, wollte Oliver im Gespräch mit Promiflash nicht ausschließen. Im Moment liegt sein Engagement aber woanders: "Sag niemals nie. Aber jetzt gerade fokussiere ich mich eher auf den Boxsport, auf Reality und auf Social Media."

Oliver betonte schon vor einigen Monaten, was er von Antonias Karriere auf der Erotikplattform hält. Damals stellte er auf TikTok klar: "Ich wüsste nicht, warum meine Freundin damit aufhören sollte. Es ist ihr Körper, es ist ihr eigener Wille und sie hat Spaß daran." Auch Freizügigkeit ist für ihn kein großes Ding. "Ich laufe auch gerne oberkörperfrei herum, zeige gerne meinen Körper und finde das nicht verwerflich", behauptete er. Oliver zeigte sich verständnisvoll und legte nach: "Ich meine, wenn ich die Möglichkeit hätte, so viel Geld damit zu verdienen – ich glaube, ich würde es auch machen."

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Imago Oliver Ginkel und Antonia Rot, 2026 bei Fame Fighting International

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Instagram / antonia.rot Reality-TV-Star Antonia Rot lächelt lasziv.

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Imago Oliver Ginkel mit Antonia Rot, Premiere von "The 50" Staffel 3