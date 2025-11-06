So steht Olli Ginkel zu Freundin Antonias OnlyFans-Karriere

Oliver Ginkel und Antonia Rot lernten sich in der diesjährigen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love kennen und lieben. Nun sind sie seit Kurzem ein Paar und planen ihr gemeinsames Leben in Zypern. Antonia verdient ihr Geld – neben den Reality-TV-Auftritten – als Erotikmodel bei OnlyFans. Auf TikTok beantwortet Olli jetzt die neugierige Frage eines Fans, wie er dazu steht. "Ich wüsste nicht, warum meine Freundin damit aufhören sollte. Es ist ihr Körper, es ist ihr eigener Wille und sie hat Spaß daran", erklärt er ganz diplomatisch.

Für ihn sei Freizügigkeit kein Tabuthema. "Ich laufe auch gerne oberkörperfrei herum, zeige gerne meinen Körper und finde das nicht verwerflich", gibt Olli zu bedenken und gesteht sogar: "Ich meine, wenn ich die Möglichkeit hätte, so viel Geld damit zu verdienen – ich glaube, ich würde es auch machen." Für ihn gelte in diesem Fall das Motto "Leben und leben lassen". In der Kommentarspalte unter dem Video bekommt er viel Lob für seine entspannte und aufgeklärte Sichtweise auf das Thema. Auch Antonia selbst meldet sich zu Wort und schwärmt: "Du bist der Beste!"

Das Thema OnlyFans gilt im Reality-TV als kontrovers, obwohl oder gerade weil so viele Reality-Sternchen auch Erotik-Content anbieten. Nicht jeder sieht den Job so locker wie Olli – in der aktuellen Staffel Temptation Island V.I.P. äußerte sich Marwin Klute mit einer gegenteiligen Meinung. Dass seine Partnerin Melissa Heitmann (29) auf der Erotikplattform aktiv ist, hinterlässt bei dem Ex on the Beach-Star gemischte Gefühle. "Als Freund verletzt mich das natürlich extrem", gab er zu, gestand aber auch: "Aber rein sexuell gesehen, finde ich es halt extrem geil. Passt irgendwie nicht so ganz zusammen, ist aber so."

Instagram / antonia.rot Oliver Ginkel und Antonia Rot, Reality-TV-Darsteller

Instagram / antonia.rot Antonia Rot, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute