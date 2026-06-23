Oliver Ginkel traut sich "Temptation Island" mit Antonia zu

Könnten Oliver Ginkel und Antonia Rot bald bei Temptation Island VIP zu sehen sein? Im Promiflash-Interview hat sich das Realitypaar jetzt dazu geäußert, wie es aktuell zu einer möglichen Teilnahme an dem beliebten Treuetest-Format steht. Oliver gibt sich dabei erstaunlich offen: "Eigentlich trauen wir uns alles zu, solange die Gage stimmt", erklärt er im Gespräch. Ganz so locker sieht Antonia das allerdings nicht.

Denn die Influencerin macht keinen Hehl daraus, dass "Temptation Island VIP" nicht unbedingt ihre Wunschsendung wäre. "Ich hätte schon am wenigsten Bock auf Temptation Island, sag ich ehrlich. Aber wenn die Gage stimmt, ist es natürlich immer was anderes", gibt sie im Interview zu. Oliver ergänzt: "Wir wollen jetzt nicht wie andere Realitys sagen: 'Hey, wir gehen jetzt niemals in diese Show', aber gehen dann im Endeffekt irgendwann in die Show rein. Deswegen: Wir warten einfach ab, was die Zeit mit sich bringt", so der Realitystar.

Gleichzeitig betont Oliver, dass er und Antonia sich von anderen Realitystars abheben würden – was sie für bestimmte Formate besonders attraktiv mache. "Wir führen eine echte Beziehung, nicht wie die meisten Realitystars. Deswegen sind wir, glaube ich, auch begehrt auf dem Markt, was so Paar-Realityshows angeht", erklärt er. Ob die zwei tatsächlich irgendwann gemeinsam vor der Kamera ihren Beziehungsstatus auf die Probe stellen werden, bleibt vorerst offen. Gedanken darüber haben sie sich jedenfalls auch schon in der Vergangenheit gemacht.

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Imago Oliver Ginkel mit Freundin Antonia Rot bei Fame Fighting Intrnational, Juni 2026

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Instagram / antonia.rot Antonia Rot, Realitystar

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Instagram / antonia.rot Oliver Ginkel und Antonia Rot, Reality-TV-Darsteller