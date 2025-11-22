Die Menschen? Deswegen zog Antonia Rot von Dubai nach Zypern

Antonia Rot nannte früher Dubai ihre Wahlheimat, nun hat sie sich jedoch in Zypern niedergelassen. Dort ist die Reality-TV-Bekanntheit jetzt mit ihrem neuen Freund Oliver Ginkel zusammengezogen, der ihr zuliebe ebenfalls ausgewandert ist. Auf TikTok erklärt sie nun, was sie von Dubai nach Zypern gebracht hat. Einer der Gründe, den Antonia aufzählt, sind die Menschen vor Ort – insbesondere die Männer. "In Dubai wurde ich wirklich, wenn ich allein auf die Straße gegangen bin, dauerhaft angelabert von irgendwelchen Männern. Und hier in Zypern passiert mir das gar nicht", erzählt sie.

Sie gesteht: "Auch wenn Dubai als extrem sicher gilt, habe ich mich dort nie hundertprozentig sicher gefühlt – einfach oft wegen Männern, muss ich sagen." Auch die Freiheit, sich so zu kleiden, wie sie möchte, weiß Antonia in Zypern zu schätzen. In Dubai sei es ihr häufig zu schick gewesen, und auch die Pflicht, an öffentlichen Orten beispielsweise die Schultern zu verdecken, habe sie auf Dauer genervt. Ein weiteres wichtiges Thema sei das Wetter gewesen. "Im Sommer ist es unmöglich, in Dubai zu wohnen. Du kannst nicht auf die Straße gehen, du kannst eigentlich nur drinnen bleiben. Genauso wie in Deutschland im Winter", fasst das Erotikmodel zusammen. In Zypern sei die Temperatur ganzjährig aushaltbar.

Zusätzlich lobt Antonia die Ruhe, den entspannten Verkehr und die niedrigen Lebenshaltungskosten in Zypern. All diese Faktoren überzeugten nicht nur die Influencerin, sondern auch ihren Partner Olli, sich dort niederzulassen. Nach einer kurzen Wohnungssuche vermeldeten die beiden vor wenigen Tagen, dass sie das richtige Apartment für sich gefunden haben. "Der Vertrag ist unterschrieben", schrieben die beiden Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten kürzlich zu einem Clip, in dem sie vor Freude tanzten.

Instagram / antonia.rot Antonia Rot, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / antonia.rot Antonia Rot im September 2025

Instagram / antonia.rot Oliver Ginkel und Antonia Rot, Reality-TV-Darsteller

