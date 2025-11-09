Testen Oliver Ginkel und Antonia ihre Liebe im Reality-TV?

Oliver Ginkel und Antonia Rot haben sich bei Are You The One – Reality Stars in Love ineinander verliebt und denken nun über ihre Teilnahme an einem TV-Experiment nach. In einem auf Instagram veröffentlichten Video fragt die Social-Media-Bekanntheit ihren Freund: "Sollen wir zu Temptation Island V.I.P.?" Doch Oliver reagiert skeptisch: "Willst du wirklich unsere Beziehung riskieren?" Antonia erwidert daraufhin voller Vertrauen: "Ich vertraue dir, du vertraust mir. Wo ist das Problem?" Dennoch bleibt Oliver vorsichtig und ergänzt: "Die wollen unsere Beziehung zerstören." Ob sie dem Abenteuer der Versuchung zustimmen werden, bleibt bislang offen.

Für ihre Fans löste das Video gemischte Reaktionen aus. Einige befürworten die Challenge und glauben daran, dass das Paar den ultimativen Treuetest auf der Insel der Verführungen meistern kann. Andere hingegen befürchten, dass die Teilnahme an dem Format die junge Liebe der beiden Reality-Stars auf eine zu harte Probe stellt. "Temptation Island V.I.P." ist dafür bekannt, Beziehungen auf turbulente Weise zu testen, und hat in der Vergangenheit schon zur Trennung prominenter Paare geführt – eine Tatsache, die Olivers Bedenken durchaus zu erklären scheint.

Vor wenigen Tagen sorgte Antonia erneut für Diskussionen, als das Thema OnlyFans öffentlich zur Sprache kam. In einem TikTok-Video antwortete Olli ganz offen auf die neugierige Frage eines Fans und machte klar: "Ich wüsste nicht, warum meine Freundin damit aufhören sollte. Es ist ihr Körper, es ist ihr eigener Wille und sie hat Spaß daran." Für den Reality-Star stellte Freizügigkeit kein Tabu dar. "Ich laufe auch gerne oberkörperfrei herum, zeige gerne meinen Körper und finde das nicht verwerflich", erklärte er und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Wenn ich die Möglichkeit hätte, so viel Geld damit zu verdienen – ich glaube, ich würde es auch machen."

Instagram / antonia.rot Oliver Ginkel und Antonia Rot, Reality-TV-Darsteller

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel, Juni 2025

Instagram / antonia.rot Antonia Rot, Reality-TV-Bekanntheit